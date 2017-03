L’amour du français chanté par les élèves de l’Académie Notre-Dame

Les élèves en musique de l’école Académie Notre-Dame de Dalhousie ont profité de la Semaine provinciale de la fierté française pour procéder au lancement d’un album… évidemment composé de pièces uniquement francophones, intitulé J’apprends à chanter avec fierté.

Cette initiative vient de l’enseignante de musique Josée Robichaud, qui a d’ailleurs effectué ce genre d’exercice à deux reprises par le passé.

«Les jeunes sont entourés de musique, mais il s’agit surtout de musique anglophone. Je trouvais important de les impliquer dans un projet qui met l’accent sur leur langue pour leur montrer qu’on pouvait très bien faire de la musique en français», exprime l’enseignante.

C’est elle qui a composé la totalité des paroles et de la musique de l’album, à l’exception d’une.

«Le projet a donné l’idée à certains d’écrire, dont deux jeunes filles de 6e année – Isabella Leslie et Krista Phillips. Elles me sont arrivées avec une pièce (La fierté, c’est ça que j’ai) sans que je leur demande. Et la particularité, c’est que le français n’est pas leur langue maternelle. Je trouvais donc intéressant d’inclure cela sur l’album, car c’est exactement ce qu’on recherchait: créer un sentiment de fierté de la langue française», ajoute Mme Robichaud.

L’album comprend 11 pièces, toutes interprétées par les jeunes de la maternelle à la 7e année.

«Les jeunes sont très enthousiastes par rapport à ce genre de projet. Ils sont contents de participer, d’avoir la chance de laisser une trace de leur passage dans cette école. Ils en apprennent également beaucoup sur la conception d’un album, sur tout le travail qu’il y a derrière ça», note l’enseignante.

Une centaine de disques compacts ont été gravés et seront vendus dans de la communauté. Les fonds amassés serviront à payer l’achat de nouvelles pièces d’équipements pour la classe de musique.