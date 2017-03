L’impro a bien changé en Acadie (Vidéo)

L’Université de Moncton accueillait la 30e de la Coupe universitaire d’improvisation (CUI), ce weekend. C’était une occasion pour les vétérans de se joindre aux plus jeunes pour célébrer ce sport qui a bien changé depuis ses débuts au Nouveau-Brunswick.

Michel Albert est un vieux routier du monde de l’improvisation. Il cumule plus de 30 ans d’implication continue dans ce domaine, que ce soit dans l’arène en tant que joueur ou arbitre, ou à l’extérieur, comme coach ou organisateur.

Il a fait son entrée à la CUI en 1990, l’année où le nom de la Ligue d’improvisation du campus de Moncton a été inscrit pour la toute première fois sur la coupe. Michel jouait alors pour le campus d’Edmundston.

Les jeux des joueurs se sont depuis raffinés, se souvient-il.

«On était plus rude, plus cabotin. On voulait juste faire rire le public et on ne savait pas vraiment ce qu’on faisait. C’était très primitif comme jeu. Parfois c’était vraiment la loi de qui parlait le plus fort. Les jeunes sont mieux outillés que nous.»

Ces «impro erectus» sont sorties de l’ère de pierre de l’improvisation pour aider les jeunes à mieux se développer.

Tout un réseau d’improvisation s’est tranquillement tissé depuis les dernières décennies, notamment par l’entremise d’Improvisation NB, qui rassemble et fait la promotion des événements provinciaux, comme la célèbre Gougoune dorée, le tournoi des écoles secondaires francophones.

L’improvisation se porte très bien au Nouveau-Brunswick, affirme Michel Albert.

«On a appris sur le tas. Les jeunes aujourd’hui ont accès à cette sagesse là des plus vieux. À faire de l’impro, on développe des connaissances qui nous suivent. Beaucoup d’improvisateurs sont devenu communicateurs, enseignants, tous des rôles ou on parle devant des gens.»

Jean-Sébastien Levesque est un de ceux-là.

Le comédien de Grande-Anse, bien connu comme membre du groupe humoristique la Revue Acadienne, est aujourd’hui animateur au micro de Bo-FM, le 90,7 dans le Grand Moncton.

Sans ses implications en improvisation, il n’aurait probablement jamais eu le courage de faire ce qu’il fait aujourd’hui, dit-il.

«Certains s’étonnent de le savoir, mais j’étais un petit gars très gêné. Je n’étais surtout pas monsieur populaire à l’école.»

Il a fait ses débuts à sa dernière année de secondaire, puis il a poursuivi à l’Université de Moncton. En se familiarisant avec le public, il a apprivoisé ses peurs.

«La zone d’inconfort t’intimide beaucoup moins. Tu sais ce que tu es capable de faire pour contrer l’inconnu. Tu le fais régulièrement à l’intérieur du jeu et ça reste avec toi à l’extérieur de l’arène.»

Il s’agit d’un lieu de rassemblement pour ces jeunes qui sont un peu à l’écart du troupeau, et qui n’ont pas d’affinité avec les sports conventionnels, poursuit Michel Albert.

«Ça leur donne l’occasion de découvrir l’esprit d’équipe et sportif. Ils ont l’occasion de vivre ces expériences-là et d’aller à des compétitions. Ils travaillent ensemble et ils en apprennent plus sur eux.»

Aux prises avec des problèmes d’anxiété sociale dans sa vie de jeune adulte (et encore aujourd’hui, de son propre aveu), l’improvisation lui a permis de s’extérioriser et de se découvrir et perfectionner des talents qu’il ignorait posséder.

Amoureux de la littérature et des lettres, Michel Albert se prédestinait à devenir un académicien. En avril, il quittera son emploi à la barre des communications de la Fédération des étudiantes et étudiants du campus universitaire de Moncton depuis 12 ans. L’improvisation peut changer des vies, poursuit-il.

Il ne suffit que d’une bonne dose de courage.

«Non seulement tu n’as pas de texte, mais on te demande de l’écrire, de faire la mise en scène et de jouer tout ça en même temps que d’autres gens qui composent une pièce différente de toi. Et pour comble, on demande à un public de te juger. C’est ça l’improvisation.»

L’Université Laval remporte la 30e de la CUI

C’est l’équipe de l’Université Laval qui a remporté les honneurs, pour une quatrième fois consécutive.

La Ligue d’improvisation du campus universitaire de Moncton s’est inclinée devant eux en demi-finale. Les joueurs du campus d’Edmundston ont quant à eux terminé en 6e position, après deux matchs nuls et une défaite.

Malgré le classement final, ils sont une soixantaine de joueurs à tirer des souvenirs inoubliables de cette compétition, meublés de larmes et de rires, avec les applaudissements d’une foule en délire comme trame de fond.

Marielle Ouellette, du campus d’Edmundston en était à sa première compétition de calibre universitaire.

«On était là pour avoir du plaisir. Il y a eu une sorte de fraternité entre toutes les équipes. On rentrait dans les impros et on jouait avec l’autre équipe, pas contre. C’était vraiment plaisant.»

Randy Daniel Johnston, de Moncton, parle d’une expérience d’apprentissage.

«C’est un calibre incroyable. Les styles de jeu qu’on voit nous donnent la chance d’apprendre pour s’améliorer. C’est une chance en or. On n’a peut-être pas eu la coupe, mais on n’a aucun regret. On a beaucoup gagné en tant que joueurs et ça vaut plus que n’importe quoi d’autre.»