L’Acadie pleure le décès de Janine Sutto

La tristesse et la vague de sympathie provoquées par le décès de Janine Sutto se sont étendues jusqu’en Acadie. L’écrivaine Antonine Maillet, qui a accueilli l’actrice québécoise dans son phare à Bouctouche à plusieurs reprises, n’oubliera jamais la personnalité forte et attachante de son amie.

Antonine Maillet connaissait Janine Sutto depuis longtemps. Elles se côtoyaient régulièrement.

«C’était une amie qui était très fidèle, gentille, généreuse et qui était drôle. Elle s’amusait», a exprimé l’écrivaine acadienne très attristée par son départ.

Lors de leur dernière conversation, il y a environ un mois, elles s’étaient même donné quelques rendez-vous. Janine Sutto a visité souvent Antonine Maillet dans son chalet (surnommé le phare) à Bouctouche.

«Janine était une femme qui aimait la compagnie. Elle était rarement seule et quand elle était seule, elle allait au théâtre et elle sortait beaucoup. Quand elle était à Bouctouche, elle aimait regarder la mer et faire à manger. Elle venait avec moi au Pays de la Sagouine et tout le monde la connaissait» a raconté l’écrivaine.

Janine Sutto a joué dans deux œuvres théâtrales d’Antonine Maillet, dont sa première traduction de Shakespeare, Richard III et Le Tintamarre. Elle pouvait à la fois incarner des rôles tragiques et comiques. Malgré sa taille toute menue, elle avait une personnalité forte et une présence sur scène remarquable, ont fait valoir les artistes interviewés. Comme bien des acteurs de sa génération, elle n’a pas fait d’études en théâtre. C’est sur les planches qu’elle a appris son métier.

«Quand Janine Sutto jouait, elle jouait du Janine Sutto. Elle avait une personnalité très forte. Peu importe le personnage, on reconnaissait Janine Sutto derrière. Ça donnait une couleur au personnage.»

Antonine Maillet et la chanteuse Édith Butler ont mentionné aussi sa grande humanité et son courage, notamment avec sa fille Catherine atteinte de trisomie 21.

«Elle a mis beaucoup de soin à être la mère de Catherine. C’était très beau. Je sentais que cette fille était heureuse parce que sa mère et sa sœur (Mireille Deyglun) s’en occupaient. C’est tout à l’honneur de Janine Sutto qui a gardé sa fille jusqu’à la fin.»

Tous s’entendent pour dire qu’elle figure parmi les plus grandes artistes du Québec. Cette ardente défenseure des arts prenait part aussi à toutes les manifestations culturelles. Elle a joué très longtemps au théâtre jusqu’à tout récemment où elle figurait à la distribution des Belles Soeurs de Michel Tremblay. Édith Butler, qui l’a vue jouer au théâtre à Paris il y a quelques années, parle d’une actrice extraordinaire.

«Elle était dans une chaise pendant toute la pièce, elle ne disait presque rien, mais elle était tellement extraordinairement bonne qu’à la fin de la pièce, les gens l’ont saluée par une ovation debout. C’était une comédienne invraisemblable», a raconté la chanteuse acadienne qui a partagé la scène avec Janine Sutto dans la pièce Le Tintamarre au théâtre du Rideau Vert à Montréal en 1999. Édith Butler garde de très bons souvenirs de cette collaboration avec la comédienne québécoise.

«Elle prenait vraiment ses rôles au sérieux, mais sans se prendre elle au sérieux. Elle travaillait fort ses rôles et elle était toujours concentrée. Je la croisais souvent dans des spectacles et des événements. On se retrouvait toujours avec un grand sourire. Elle était très humaine», a commenté la chanteuse.

Sa passion a inspiré plusieurs comédiens. C’est le cas de Denise Bouchard qui était également de la distribution du Tintamarre. Moment marquant de sa carrière, cette pièce a représenté trois mois de travail intense et d’apprentissage énorme. Une belle leçon de vie, estime-t-elle. Elle avait alors partagé la scène avec Diane Losier, Philippe Beaulieu, Édith Butler, Viola Léger et Janine Sutto. En plus de sa joie en coulisses, elle retient sa rigueur, son professionnalisme, son respect et sa générosité.

«Pour ma part, ce qu’elle m’a laissé, c’est l’attitude à avoir face à ce métier-là, c’est-à-dire que rien ne nous est acquis, tout est à créer et à bâtir et toi seul peut te dépasser. Elle nous donnait tellement une confiance en nous, donc ça nous transportait. Elle m’a transportée dans ce métier-là. Elle m’a aidée à me dépasser, à me concentrer, à être rigoureuse et travaillante», a-t-elle ajouté.

