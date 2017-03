Impro scolaire à Shippagan: les yeux sont rivés sur les Jeux de la Francophonie canadienne

Le privilège de représenter le Nouveau-Brunswick lors des Jeux de la Francophonie canadienne, qui se dérouleront à Moncton-Dieppe en juillet, est le grand enjeu du tournoi d’improvisation scolaire en fin de semaine à Shippagan.

Douze équipes provenant des écoles secondaires francophones seront du rendez-vous. L’équipe qui l’emportera défendra donc les couleurs du Nouveau-Brunswick lors de ce rassemblement national.

Ce tournoi permet aussi de déterminer quelles seront les huit équipes qui obtiendront leur laissez-passer pour la Gougoune dorée, qui sera disputé en mai à la polyvalente Thomas-Albert de Grand-Sault.

Les écoles secondaires de Bathurst, de Campbellton, de Caraquet, de Dalhousie, de Dieppe, d’Edmundston, de Fredericton, de Grand-Sault, de Moncton, de Shédiac, de Shippagan et de Tracadie seront du rendez-vous.

«La qualification est le tournoi où toutes les équipes actives du réseau secondaire d’improvisation du Nouveau-Brunswick se retrouvent. C’est là qu’elles tissent des liens serrés, qu’elles partagent leurs approches au spectacle et voient leur jeu s’améliorer de jour en jour. Malgré l’élément compétitif et l’enjeu supplémentaire cette année, ça demeure la vraie raison derrière leur engouement» a souligné le président d’Improvisation NB, Michel Albert.

Les équipes se préparent pour le tournoi depuis plusieurs mois. Les organisateurs s’attendent à une compétition saine.

«C’est une discipline où pour réussir, il faut activement jouer avec – et non contre – l’autre équipe. Et nos joueurs comprennent bien ça», a laissé entendre la principale organisatrice de l’événement, Isabel Goguen.