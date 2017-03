Joey Robin Haché invité à jouer sur la guitare de Dédé Fortin

Joey Robin Haché aura l’honneur de jouer sur la guitare de Dédé Fortin au Musée de la civilisation de Québec, le 6 avril. Un moment qui risque de demeurer graver à jamais dans la mémoire de l’artiste acadien.

Quand Joey Robin Haché a commencé à interpréter les chansons de Dédé Fortin des Colocs, il y a plus de dix ans, il n’imaginait pas se retrouver un jour avec la guitare de son idole entre les mains pour interpréter quelques-unes de ses compositions. Il admet que la situation est un peu surréaliste.

«C’est comme un trophée et très précieux pour moi. S’il était encore vivant aujourd’hui, Dédé Fortin est un des seuls artistes devant qui je figerais si je le rencontrais. Pour moi, c’est un honneur. J’ai dit oui tout de suite. Je m’en fous de la paie, je veux le faire au nom des Colocs, de Dédé, des amis», a exprimé l’auteur-compositeur-interprète, au cours d’un entretien téléphonique au lendemain des Francouvertes à Montréal.

Accompagné par le batteur des Colocs, Jimmy Bourgoing, il interprétera deux chansons de Dédé Fortin avec sa guitare Fender Telecaster Thinline dans le cadre d’un événement médiatique. Il se produira devant un public composé principalement de la famille du chanteur mythique, des amis et plusieurs représentants des médias. Par la suite, la guitare et l’amplificateur de Dédé Fortin seront exposés en permanence au Musée de la civilisation. L’Acadien souligne que c’est avec cette guitare que le chanteur québécois s’est produit au Festival d’été de Québec en 1999 et qu’il a effectué la plupart de ses tournées et de ses vidéoclips.

Cette histoire a débuté lors du spectacle hommage à Dédé Fortin présenté au Festival international de la chanson de Granby. Joey Robin Haché, qui a participé à ce concert cet été, a fait la rencontre du batteur des Colocs, Jimmy Bourgoing. Ce dernier a grandement apprécié l’interprétation de l’artiste acadien. Il lui avait alors glissé un mot au sujet de l’hommage possible au Musée de la civilisation, mais sans plus de détail.

«Il m’a contacté il y a deux semaines et il m’a dit: Joey je veux absolument que ce soit toi qui le fasse. Il m’a dit que depuis le départ de Dédé, j’étais probablement le seul qui avait réussi à sa manière à rendre justice aux chansons de Dédé Fortin. C’était super flatteur comme commentaire», a ajouté le chanteur qui a toujours ressenti un lien profond avec l’oeuvre de cette figure majeure du paysage musical.

«J’ai un immense respect pour l’oeuvre complète des Colocs. J’ai transporté ces chansons avec moi. Et me faire dire par la suite qu’à ma manière, j’ai réussi à rendre justice à ces tounes-là et que je vais lui rendre hommage avec sa guitare, je ne peux pas encore me mettre tout ça dans la tête», a conclu le chanteur ému par cette invitation inattendue.

Par ailleurs, bien qu’il n’ait pas réussi à atteindre la demi-finale des Francouvertes, Joey Robin Haché est très fier de sa prestation lors de l’événement. D’après celui-ci, ce concours musical offre une vitrine incroyable dans la métropole québécoise. Il faut préciser qu’il faisait partie d’une cohorte de 21 candidats triés sur le volet.

Le chanteur acadien est également de la délégation d’artistes de l’agence Le Grenier Musique qui débarque aux prix Juno à Ottawa, samedi. Il partagera la scène avec Menoncle Jason, George Belliveau et Simon Daniel.