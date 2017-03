Zachary Richard en campagne de sociofinancement pour son prochain album

Face au déclin de l’industrie du disque, Zachary Richard fait appel au sociofinancement pour la production de son 21e album qui rassemblera une collection de chansons en français et en anglais. Ce nouvel opus explorera des thèmes qui lui sont chers tel que l’espoir, la résistance, l’amour et l’environnement.

Le célèbre chanteur et poète louisianais qui évolue sur la scène musicale depuis 45 ans est rendu à un point où il doit se tourner vers de nouvelles avenues pour financer la production de son disque. Avec la dévolution de l’industrie du disque, les auteurs-compositeurs-interprètes doivent composer avec les nouvelles réalités du milieu musical.

«Dans l’état où l’industrie se trouve, je n’ai pas honte de dire que j’ai besoin du soutien de ma communauté. Le disque compact se vend relativement peu, le téléchargement à un dollar par chanson marche de moins en moins. On est rendu au streaming (diffusion en continu). Je regardais mes relevés et c’est payé 0,04¢ par passage en général, donc pour faire 1$, il faut que la chanson soit écoutée 2500 fois», a fait valoir Zachary Richard en entrevue.

Pour les musiciens indépendants qui financent entièrement la production de leur album, la situation est inquiétante et ils doivent trouver d’autres sources de revenus. Le chanteur rappelle que les coûts d’enregistrement n’ont pas diminué pour autant. Il a donc lancé une campagne de financement social sur internet pour la production de son prochain disque. Il a déjà atteint le tiers de son objectif de 45 000$. Pour Zachary Richard, tout n’est pas noir. Au contraire, cette situation l’amène à développer une relation plus durable avec la collectivité.

«Je n’ai pas envie d’arrêter d’être artiste à cause de cette crise financière de l’industrie de la musique. C’est la première fois que je fais ça. C’est tout nouveau et c’est un peu apeurant parce que mon objectif est de trouver suffisamment d’argent pour pouvoir faire un album de qualité. À 2000$ par jour en studio, ça va vite. Et ça ne compte pas le mixage, la pochette et tout ça. La bonne nouvelle est que grâce à ce sociofinancement, je vais pouvoir approfondir ma relation avec les gens qui me soutiennent», a expliqué l’artiste qui a cherché à offrir une gamme forfaits exceptionnels pour tous les niveaux de soutien.

«C’est sûr que je pourrais faire un album avec mon téléphone, mais est-ce qu’il va sonner aussi bien? Est-ce qu’il va plaire autant? Moi j’insiste sur la notion de qualité et malheureusement, la réalité est que cette qualité coûte cher. Dans la situation actuelle, c’est impossible d’imaginer que les ventes ou le streaming vont pouvoir payer pour le niveau de qualité nécessaire.»

Toucher à l’universel

Sur ce prochain album, le grand voyageur à travers la francophonie proposera des chansons inspirées des îles de la Madeleine, de la Saskatchewan, de Terre-Neuve, du Manitoba et de l’Acadie, dont la pièce Ce médaillon qu’il a composée avec Denis Richard. Zachary Richard prévient qu’il ne s’agit pas de vignettes touristiques, mais bien des œuvres inspirées par des réalités et des émotions provoquées par ces endroits.

Il les transpose ensuite dans ses ballades poétiques pleines d’humanité qui touchent à l’universel. Il souligne, entre autres, la ténacité et l’engagement des francophones de Terre-Neuve avec sa chanson La Ballade d’Émile Benoit ou encore le cri du coeur des handicapées, avec la Ballade des exclus qu’il a écrite avec son petit-fils Émile Cullin. Il a également collaboré avec l’artiste français Charlélie Couture dans la chanson d’amour Le bal du Bataclan qui jette un regard sur les attentats du 13 novembre 2015 à Paris. Sur ce nouvel opus, il propose un mariage entre ses deux univers linguistiques.

«J’ai jamais fait ça. J’avais toujours cette politique de regarder d’un côté de la frontière ou de l’autre. Mais là, je n’ai juste pas envie de trier ma vie et ma culture dans des ghettos. Et donc, je pense que le public me suivra de toute façon et il y aura des traductions pour ceux et celles qui en ont besoin. Je crois que la chanson et la musique c’est vraiment une façon de communiquer assez universelle.»

Pour la réalisation de ce nouveau disque, il sera entouré sensiblement de la même équipe que pour son album Le Fou.

«À chaque fois qu’on fait un album, j’essaie de lâcher prise avec le plus de sérénité possible parce que quand j’ai commencé à enregistrer en 1972, j’étais un espèce de «control freak». J’arrivais en studio et j’avais des idées très précises sur comment la chanson devait être traitée. Puis maintenant, au fil des années, j’ai appris à faire confiance au processus et à mes partenaires. J’ai des chansons qui sont assez simples et j’essaie de faire ça de façon la plus spontanée et naturelle en encourageant mes collaborateurs à s’exprimer. Cette collaboration donne toujours quelque chose de bien plus intéressant que si j’arrive en studio et je dis à tout le monde quoi faire.»

L’enregistrement se déroulera à Montréal et à La Nouvelle-Orléans au mois de mai et la sortie est prévue à l’automne 2017.

Lien vers la campagne de Zachary.