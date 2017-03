Dans l’univers d’un collectionneur d’art

Daniel Chiasson au milieu de quelques-unes des oeuvres exposées dans sa maison. On peut apercevoir des oeuvres dYvon Gallant, d'Evelyne Gallant-Fournier et de Roméo Savoie. Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau

Un collectionneur d’oeuvres d’art réputé de Moncton, Daniel Chiasson, a décidé d’ouvrir les portes de sa maison pendant un certain temps, afin de permettre au public de découvrir son imposante collection qui rassemble plus de 200 pièces principalement réalisées par des artistes de l’Acadie.

Des œuvres signées par des artistes de renom comme Roméo Savoie, Raymond Martin, Luc A. Charette, Mario Cyr, Amber Lise Léger, Guy Duguay, Jean-Paul Riopelle, René Gagnon, Francis Coutellier et plusieurs tableaux d’Yvon Gallant et de Georges Goguen sont exposés dans la grande maison de la rue Highfield de Daniel Chiasson. La collection s’étend sur trois étages. Le collectionneur estime que la valeur des œuvres varie de 200$ à plus de 15 000$.

Dans cette collection impressionnante, il y a certainement des trésors à découvrir et même une pièce consacrée à des œuvres dites censurées en raison de la liberté des sujets qui peuvent parfois choquer le public. Comme il a mis sa maison à vendre, il a décidé d’offrir la chance aux gens de visiter l’exposition et de faire des achats si ça les intéresse. Après son déménagement, les œuvres seront entreposées. On peut y admirer une partie de sa collection privée, ainsi que des œuvres provenant d’autres collectionneurs.

Daniel Chiasson n’est pas un galeriste ordinaire. Contrairement aux galeries traditionnelles qui ont des heures d’ouverture, il offre plutôt des visites dans sa maison-galerie sur rendez-vous. Il considère que cela est moins exigeant en ressources et en temps. Pour découvrir l’ensemble des pièces, cela peut prendre plus qu’une heure, tant la collection est riche et variée. Elle est en constante transformation, puisqu’il vend et acquiert régulièrement de nouvelles pièces.

Une histoire de passion

Depuis 30 ans, il se passionne pour les arts visuels, notamment pour les créateurs acadiens. Il représente officiellement les artistes Yvon Gallant et Georges Goguen.

«Yvon Gallant écrit dans ses peintures l’histoire de la ville de Moncton. Il va nous sortir une œuvre qui va relater des événements bien précis. C’est un artiste qui nous dit ce qui se passe dans la vie de tous les jours à sa façon. En ce qui concerne Georges Goguen, il était là au tout début dans les années 1960 et il est le père de plusieurs institutions qui existent encore comme la Galerie Sans Nom ou la Galerie 12. Il crée avec une motivation d’inventer ce qui n’a pas été fait», a-t-il expliqué.

Il a dans sa collection des créations de Georges Goguen qui datent de plus de 50 ans, dont certaines pièces qui n’ont jamais été exposées. Daniel Chiasson a commencé sa collection en achetant des tableaux qui lui semblaient différents et significatifs.

«On me disait toujours “s’il y a quelque chose qui n’est pas beau, c’est Daniel qui va l’acheter”. C’est parce que je ne voulais pas acheter ce que les autres achetaient. Mais j’achetais des choses qui n’étaient pas nécessairement évidentes à l’époque. Le principe c’était un par année, mais c’était plus que ça.», a-t-il commenté.

«Je pense qu’il faut aimer assez ce qu’on voit pour pouvoir faire le sacrifice d’acheter l’oeuvre au lieu de faire autre chose parfois. Ce sont des coups de coeur qui ont dicté le porte-feuille.»

Il court les studios d’artistes toujours à la recherche de nouveaux trésors. Des acheteurs sollicitent régulièrement son aide pour trouver certains tableaux. Daniel Chiasson estime que le travail de Claude Roussel, au début des années 1960, a ouvert la porte à une nouvelle génération de créateurs animés par un esprit de liberté et d’ouverture.

«On a suffisamment de pièces importantes en Acadie qui pourraient être accrochées dans n’importe quel musée du monde à côté des grands maîtres et on ne rougirait pas», a-t-il fait valoir.

Selon lui, le marché de l’art dans la région de Moncton est en évolution et le prix des œuvres de certains artistes commence à monter.

«J’essaie de représenter des artistes qui sont déjà assez connus, mais il y a beaucoup d’autres artistes qui n’ont peut-être pas la chance d’être représentés. Ça vaudrait la peine qu’ils aient un milieu pour être capable d’exposer et vendre. Il y a déjà une culture d’établie. Mais à Moncton, il n’y a pas assez de galeries où les gens peuvent aller régulièrement s’inspirer de ce qui se fait.»

La galerie-maison de Daniel Chiasson est ouverte jusqu’au 9 avril de 14h à 21h. Il a invité aussi Yvon Gallant et Évelyne Gallant-Fournier dans sa demeure à Sainte-Marie-Saint-Raphaël sur l’île Lamèque, pour effectuer une résidence de création à compter de la mi-mai. Yvon Gallant peindra des personnalités de la communauté de la Péninsule acadienne, tandis que la sculptrice réalisera de l’art nature, de la photographie et de la vidéo.