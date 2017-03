Tout ramène Roch Voisine vers la pop et son public (extraits audio)

Roch Voisine renoue avec la chanson pop dans son nouvel album Devant nous. Sur des airs accrocheurs et ensoleillés, le chanteur propose 10 nouvelles pièces invitant au voyage et à revoir le monde d’un œil positif.

Le titre du disque résume bien l’esprit de ce 22e opus qui sort en France et au Canada ce vendredi. Le chanteur et musicien de renommée internationale s’est entouré d’une équipe solide d’auteurs et de compositeurs pour offrir une collection de chansons originales. Luc Plamondon, Fred Baron, David Nathan, Patxi Garat, Christian Péloquin et Éric Maheu figurent parmi ses collaborateurs. Roch Voisine a tenu à développer des sonorités actuelles, très pop et radiophoniques. Déjà, le premier extrait Tout me ramène à toi s’illustre sur les palmarès radio, en décrochant la 7e position du Top 100 radio.

«Je trouve ça fun parce que c’est comme ça qu’on a travaillé pour revenir à la radio et avoir un son actuel. Je pense qu’un artiste doit toujours faire les premiers pas vers son public. Il faut qu’il aille dire à son public: j’existe, j’ai des choses à vous dire et puis la façon de faire ça, c’est de passer à la radio. Donc, je dirais que c’est un bon départ», a exprimé le chanteur natif du Madawaska au cours d’un entretien à la veille du lancement officiel.

«On envoie ça dans l’univers. On espère que les gens vont apprécier et qu’ils vont faire l’effort de se le procurer légalement parce qu’il y a beaucoup de monde qui a travaillé là-dessus.»

Celui qui a flirté avec divers genres musicaux depuis 30 ans a choisi la pop afin d’aller à la rencontre d’un vaste public, évoquant les changements d’habitudes d’écoutes des amateurs de musique.

«Les gens n’écoutent plus la musique comme ils l’écoutaient à une certaine époque. Y a plus personne qui s’assoie devant son système de son pour écouter de la musique. On écoute ça dans la voiture, en se promenant, en travaillant, en mâchant de la gomme avec des écouteurs sur la tête. Le format de prédilection pour ça c’est la pop», a-t-il poursuivi.

Sur ce disque, Roch Voisine aborde différentes thématiques comme les rêves, les idéaux, les promesses, la tolérance, l’amour, les illusions, le vieillissement. À 54 ans, le chanteur confie qu’il a envie d’aborder certaines questions sur les réalités de la vie, sérieuses et rassembleuses, mais sans tomber dans le drame ou le côté sombre.

«Même si c’est de la pop, ça ne doit pas être facile et prédigérée. La pop, c’est le format et il reste que le plat de consistance ce sont les textes. C’est la première chose sur laquelle nous avons travaillé. Nous avons développé des idées pour faire un texte qui se tient. On n’est plus dans la petite chanson d’amour. Oui, ça arrive par période dans nos vies, mais à un moment donné, il y a autre chose dans la vie», a précisé l’artiste qui a cosigné l’écriture de certaines chansons.

Il a commencé par dresser une liste de thèmes qu’il a envoyée à des auteurs et des compositeurs. Certains lui sont revenus avec des ébauches de chansons, d’autres des pièces complètes pour ensuite les retravailler en studio et leur donner une couleur musicale. Il a travaillé pendant près de trois mois à la production de ce disque.

«En studio, notre travail a été de formater ça, c’est-à-dire de donner aux chansons un son actuel (…). C’est du petit point de la musique pop. Il n’y a pas vraiment de règles. C’est comme monter des blocs ensemble jusqu’à ce que ça marche. Ce sont des heures interminables à écouter les mêmes choses. Ça l’air simple, mais ce ne l’est pas. C’est toujours des choix à faire entre une telle ou telle sonorité.»

Le chanteur s’envolera, dimanche, vers la France pour promouvoir son album. Par la suite, il envisage de s’allouer un temps de repos pour préparer son prochain spectacle et sa tournée qui l’amènera, espère-t-il, au Nouveau-Brunswick.