Jessie Guerrette se joint à l’Orchestre des Jeunes du Nouveau-Brunswick à Edmundston

Inspirer l’excellence. Voilà ce que l’Orchestre des Jeunes du Nouveau-Brunswick veut laisser comme impression aux amateurs de musique classique qui assisteront à son concert, dimanche, à Edmundston.

Ce dernier concert de la saison 2016-2017 sera une représentation unique qui mettra en vedette la soliste invitée, Jessie Guerrette, de Sainte-Anne-de-Madawaska. Sur scène, elle sera accompagnée par 75 musiciens sous la direction du chef d’orchestre, Antonio Delgado. Le récital proposera des oeuvres de Tchaïkovski, Mozart et de Leonard Bernstein.

Détentrice d’un baccalauréat en musique (interprétation) de l’Université de Moncton, Jessie Guerrette poursuit des études de maîtrise en pédagogie du chant à l’Université de Toronto sous la direction de la soprano acadienne, Nathalie Paulin.

Pendant ses études à Moncton, elle a interprété divers rôles dans des oeuvres classiques, dont celui d’Hänsel dans Hänsel und Gretel (E. Humperdink), de Noémie dans Cendrillon (J. Massenet), de Miss Silverpeal dans une version anglaise du Directeur de théâtre (W.A Mozart), de Laetitia dans The Old Maid and the Thief (G.C Menotti) et de Vitellia dans La Clemenza di Tito (W.A Mozart).

Jessie Guerrette a aussi été soliste dans Vesperae solennes de Dominica de Mozart lors du festival Printemps en chœur 2014 tenu à Moncton. Elle a figuré parmi les quatre représentants du Nouveau-Brunswick lors de la tournée des Maritimes 2014 du Chœur national des jeunes du Canada. Elle a aussi été lauréate du prix Elizabeth Armour lors du Festival de musique du Grand Moncton 2014.

L’Orchestre profitera du concert pour dévoiler les activités prévues dans le cadre du 150e anniversaire de la Confédération. Le spectacle se déroulera dès 14h, le dimanche 2 avril, à la salle Léo-Poulin de la polyvalente la Cité des Jeunes à Edmundston.