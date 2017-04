Des artistes de renom au Festival Harvest Jazz and Blues

Bruce Cockburn, Martha Wainwright et Sloan figureront parmi les têtes d’affiche du Festival Harvest and Blues à Fredericton, du 12 au 17 septembre.

Les organisateurs ont dévoilé, lundi, de nouveaux détails de la programmation du prochain festival. Des musiciens canadiens de renom s’ajoutent à la liste des artistes déjà annoncés. Les icônes de la scène musicale canadienne, Bruce Cockburn, Martha Wainwright et Sloan se joindront à Colin James, Steve Earle & the Dukes, The Revivalists, Lettuce et The Marcus Band.

«Bruce Cockburn, Martha Wainwright et Sloan sont parmi les artistes les plus reconnus de l’histoire musicale du Canada et nous avons finalement la chance de les présenter à notre festival. Ils faisaient partie de notre “bucket list” d’artistes à inviter au festival», a déclaré le directeur de la programmation Brent Staeben par voie de communiqué.

Bruce Cockburn, qui a un parcours remarquable, navigue dans divers styles musicaux, allant du folk au rock avec des teintes de jazz et de musiques du monde. Celui qui a composé des chansons mémorables a enregistré plus de 25 albums. Il a reçu 12 Prix Juno, en plus d’être admis au Panthéon de la musique canadienne et d’être honoré par les Prix des arts de la scène du Gouverneur général du Canada.

Avec sa voix singulière, Martha Wainwright est considérée comme une force rafraîchissante de la scène musicale. Son plus récent album, Goodnight City, paru en 2016, rassemble des chansons de plusieurs auteurs-compositeurs, dont son frère Rufus Wainwright. La chanteuse est la fille des artistes Loudon Wainwright III et de Kate McGarrigle.

Avec plus de 85 000 visiteurs, le Festival Harvest Jazz and Blues est considéré comme la plus grande manifestation de jazz, de blues et de musique du monde de l’Atlantique. La programmation complète sera dévoilée le 11 mai. Les billets pour les concerts seront en vente à compter de cette date à 11h.