Le Concours de musique ancienne Mathieu-Duguay dévoile ses finalistes

Les finalistes du Concours de musique ancienne Mathieu-Duguay 2017 sont maintenant connus. Le harpiste Antoine Malette-Chénier et les sopranos Catherine St-Arnaud et Myriam Leblanc, tous des musiciens de la relève de Montréal, ont été choisis par le jury. Celui-ci était composé de trois musiciens chevronnés: Luc Beauséjour, Matthew Jennejohn et Margaret Little.

Le Festival international de musique baroque de Lamèque a annoncé les finalistes récemment. Près d’une trentaine de jeunes musiciens de huit pays ont soumis leur candidature. Selon le directeur artistique du Festival, Vincent Lauzier, le Concours de musique ancienne Mathieu-Duguay gagne en notoriété sur la scène internationale. Le Concours sera présenté en deux épreuves ouvertes au public. Les finalistes se produiront tout d’abord en récital le jeudi 27 juillet à 14h, à l’église Notre-Dame-des-Flots à Lamèque.

Pour l’épreuve finale, les trois concurrents interpréteront concertos et œuvres vocales avec l’Orchestre de la Mission Saint-Charles sous la direction de Hank Knox. Ce deuxième concert sera présenté le vendredi 28 juillet à 19h30 à l’église Sainte-Cécile de Petite-Rivière-de-l’île. Les trois finalistes se partageront 6000$ en prix. Le jury du Concours décernera les trois prix et le public du Festival aura également la chance de faire entendre sa voix en votant pour le Prix du public.