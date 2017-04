Julien Clerc entamera sa tournée canadienne à Moncton

Le chanteur et compositeur français, Julien Clerc, renouera avec le public canadien dans une tournée de concerts intimes qui l’amènera jusqu’à Moncton. Une ville où il n’a jamais donné de spectacle. Ce sera une découverte, confie l’artiste au coeur de rocker, dont la liste des succès s’étend à perte de vue.

Celui qui célébrera ses 50 ans de carrière musicale en 2018 n’est pas le genre d’artiste à s’embêter trop avec les tenants et les aboutissants de ce métier. Épris de liberté et de romantisme, ce passionné de musique adore avant tout être sur scène et inventer des chansons.

«Toute ma vie, je me suis dit que j’existerais publiquement tant que je serais capable d’écrire des mélodies. Le jour où je ne serai plus capable de le faire, ça voudra dire que ce sera fini. Ce que je constate c’est qu’au bout de 50 ans bientôt, cette fraîcheur d’esprit et surtout ce petit talent que m’a donné Dame Nature, d’inventer des mélodies, ne m’a pas quitté», a déclaré le chanteur au cours d’un entretien téléphonique avec l’Acadie Nouvelle, en prévision de sa tournée canadienne.

Il se prépare à enregistrer un nouvel album avec du nouveau matériel. Un projet qu’il qualifie d’excitant puisqu’il enregistrera de nouvelles chansons. Au fil des années, Julien Clerc a collaboré avec de nombreux paroliers comme Maxime Le Forestier, Jean-Loup Dabadie et Carla Bruni, tout en essayant constamment d’ouvrir la porte à de nouvelles plumes. Pour son prochain disque, il a travaillé avec quelques collaborateurs habituels et de nouveaux auteurs, lui permettant ainsi de renouveler son répertoire. Il confie qu’il lui est plus facile de mettre un texte en musique que le contraire.

«Je pense que je suis assez mobile comme personne alors je suis prêt à chanter beaucoup de choses différentes à partir du moment où c’est bien écrit. J’ai des chansons très variées, ce qui fait que mes tours de chant sont très amusants à faire. À une époque, je regrettais de ne pas tout écrire. Et puis, avec le temps qui est passé, je ne regrette pas du tout parce que je pense que d’avoir été seulement le compositeur m’a permis d’évoluer au contact des différents auteurs que je rencontrais.»

Il y a longtemps que Julien Clerc n’a pas fait de grandes tournées au Canada. Peu de temps après la sortie de son premier album en 1968, il a traversé l’Atlantique pour chanter au Canada, principalement au Québec. Cette fois, il arrive avec sa plus récente compilation Fans, je vous aime, qui rassemble au-delà de 40 titres choisis par ses admirateurs à travers son vaste répertoire. Certifiée Or quelques mois seulement après sa sortie, cette compilation comprend des chansons parmi les plus célèbres comme Coeur de rocker, Fais-moi une place, Ma préférence et d’autres pièces un peu moins connues du grand public.

«Il y a une tradition poétique dans la francophonie. Ça ne veut pas dire d’ailleurs qu’il n’y a pas ça dans le monde anglophone parce qu’il y a de merveilleux auteurs dans la chanson anglophone. Mais je pense qu’il y a une espèce de tradition poétique dans la chanson française qui fait que les mots sont très importants et la façon qu’ils sont écrits est importante. Si je regarde tout ce temps qui est passé, je me dis quand même que c’est la qualité des textes que j’ai pu choisir qui m’a donné envie de faire de la musique. J’ai eu la chance de travailler avec des auteurs différents et de générations différentes.»

Pour sa tournée canadienne, le chanteur propose un concert à deux pianos où il parcourra son répertoire. «Chaque soir, il y aura peut-être un petit lot de chansons que les gens pourront choisir. Je pense que je vais travailler beaucoup de chansons en amont pour ça», a conclu Julien Clerc qui a toujours aimé être sur la route et chanter devant un public. C’est ainsi qu’il a appris faire son métier.

La sortie de son prochain album est prévue à l’automne 2017. Le spectacle de Julien Clerc est présenté le 1er juin à 19h30 au Théâtre Capitol. Il s’agit de son seul arrêt en Atlantique.