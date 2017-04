Le Nord-Ouest vibrera au rythme du country

Deux soirées musicales country viendront prochainement divertir les résidents des régions de Grand-Sault et d’Edmundston.

Grand habitué de la scène country québécoise depuis déjà plus de 20 ans, le chanteur René Turgeon fera un arrêt à Grand-Sault le 22 avril, à l’Auditorium Richelieu de la polyvalente Thomas-Albert.

Pour l’occasion, l’artiste rendra un hommage au chanteur et musicien Georges Hamel, l’une des plus grandes légendes de la musique country québécoise.

«Je vais parcourir sur scène toute la carrière de Georges Hamel et interpréter ses plus anciens et récents succès, un peu à l’image de mon dernier album Georges Hamel… à ma façon», raconte René Turgeon.

Il s’agit pour l’instant de son seul spectacle en 2017 en sol néo-brunswickois. Il offrira cet été une multitude de prestations dans le cadre des nombreux festivals country au Québec.

«Georges Hamel était un habitué de la région, les gens d’ici l’adoraient. Chaque fois qu’il se produisait en spectacle dans la région de Grand-Sault, les salles étaient pleines à craquer», affirme pour sa part Héliodore Côté, le producteur du spectacle.

Mine de rien, René Turgeon lancera en mai le 13e album de sa carrière.

Réalisé par Paul Daraîche, l’album comprend un duo avec la chanteuse acadienne Annie Blanchard. Le couple revisite le succès On est fait l’un pour l’autre, interprété à la fin des années 1960 par le duo Jerry et Jo’Anne.

Les billets pour ce spectacle sont disponibles dans plusieurs commerces de Grand-Sault, au coût de 25$. Les profits de la soirée seront versés aux paroisses L’Assomption, Saint-Georges, Drummond et Saint-André.

Les citoyens de la région d’Edmundston auront pour leur part droit samedi à une soirée country et acadienne somme toute assez relevée.

L’étoile montante de la chanson Melanie Morgan, de même que les vétérans de la musique acadienne Hert LeBlanc et le duo Scott & Gerald Delhunty monteront tour à tour sur la scène du Centre Maillet à Saint-Basile.

Les profits de ce spectacle seront versés au Centre Maillet et au Refuge Madawaska.