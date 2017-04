Une apparence de conflit d’intérêts crée un malaise à Planète BRBR

Pas facile de trouver des membres de jurys totalement neutres pour des concours musicaux dans les régions francophones du pays. La situation est apparue évidente dans l’émission Planète BRBR sur la chaîne TFO où une gérante de Caraquet s’est retrouvée à juger un artiste qu’elle représente.

Quatre épisodes de Planète BRBR ont été diffusés sur TFO depuis le 11 mars. Dans les dix villes où il y a eu des auditions, les jurys étaient composés d’un expert de l’industrie musicale locale, d’un auteur-compositeur-interprète de la région visitée et de l’animateur de la série, Stef Paquette. L’objectif est de trouver la nouvelle vedette musicale de la francophonie canadienne. À Caraquet, le jury était formé de l’agente d’artiste Véronique Wade et de l’auteur-compositeur-interprète Pierre Guitard, représenté par l’agence de Mme Wade.

Or, dans cette ville, c’est Dave Puhacz qui est sorti vainqueur des auditions. Qui est la gérante de ce chanteur? Nul autre que Véronique Wade. Pendant les discussions ayant suivi les auditions, les téléspectateurs ont pu voir la gérante et Pierre Guitard défendre le choix de Dave Puhacz. Cette situation particulière provoque un malaise. L’Acadie Nouvelle a joint d’autres candidats qui se sont produits à l’émission. Si la chanteuse Émilie Landry ne s’est pas trop offusquée de la situation sur le moment, elle estime tout de même que l’équipe de Planète BRBR a commis une erreur en choisissant la gérante d’un artiste en performance comme membre d’un jury.

«On se connaît tous dans le milieu. Je connais Pierre Guitard, on a fait Accros de la chanson et le Gala de la chanson de Caraquet. J’ai rencontré Véronique Wade plusieurs fois dans des événements. Quant à moi, ce sont des gens de bonne foi qui ont pris une décision basée sur ce qu’ils pensaient être vraiment le mieux. Mais c’est sûr que, comme c’est son artiste, c’est normal qu’elle l’adore. Elle ne l’a pas pris (dans son agence) pour rien. Je pense que c’est l’équipe de Planète BRBR qui aurait dû faire plus attention. Quand tu fais un concours, il faut juste être certain qu’il n’y ait pas un lien aussi proche entre le jury et l’artiste. Je pense qu’ils ont fait une erreur. Ça ne se fait pas», a déclaré Émilie Landry.

L’artiste native de Campbellton qui poursuit une formation à Québec est une habituée des concours musicaux. Elle reconnaît que les choix sont souvent subjectifs et que dans des petits milieux comme la Péninsule acadienne, tout le monde se connaît et qu’il n’y a pas une multitude de choix d’artistes et de gérants.

«On est comme habitué et on est obligé de laisser ça passer et on continue de faire de la musique. Je suis contente de ma performance à Planète BRBR et j’ai eu du plaisir pareil et je suis contente de la vitrine. Cela a quand même été diffusé à la télévision.»

Lors de cette audition, le jury a vu passer près d’une dizaine d’artistes en performance. Michel Cormier, qui était de l’émission, mentionne que cette situation ne l’a pas nécessairement choqué, bien que des amis lui en ont parlé après la diffusion de l’épisode. Il souligne que tous les artistes de la région de Caraquet se connaissent. C’est d’ailleurs Véronique Wade qui l’a encouragé à participer au concours. Il précise que Mme Wade représente beaucoup de musiciens de la région.

«Dave Puhacz est quand même un excellent artiste, mais si j’avais été dans leurs souliers, je me demande pourquoi ils ont choisi un chanteur qui a déjà un album, surtout s’ils veulent faire découvrir de nouveaux artistes. Il n’y a rien de nouveau là-dedans. Mais cela ne m’a pas dérangé personnellement pour autant», a exprimé Michel Cormier.

