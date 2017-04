Tracadie célèbre le 150e de la Confédération en grand

Un spectacle gratuit réunissant plusieurs artistes sera présenté le 1er juillet à Tracadie pour souligner le 150e du Canada.

Wilfred LeBouthillier, Joannie Benoît et Maxime McGraw, tous originaires de Tracadie, seront de la partie ainsi que le rocker québécois Martin Deschamps. Le spectacle doit commencer dès 14h30 et sera présenté sur une grande scène aménagée au centre-ville, près de l’ancien Deauville.

La rue Principale sera fermée à la circulation pour l’occasion.

Un après-midi d’activités a également été planifié pour les familles. Les jeunes pourront jouer sur des structures gonflables et la chanteuse Annie Brocoli présentera un spectacle pour enfants.

Le Club Richelieu de Tracadie va aussi préparer une géante croustade aux bleuets, fraises et rhubarbe de 590 kg.

Les célébrations du 150e de la Confédération marquent le début des activités estivales à Tracadie qui se poursuivent jusqu’au 15 août, la Fête nationale des Acadiens.

Parallèlement aux célébrations de la fête du Canada, le Frolic acadien se tiendra sur l’ancien site du Parc Le Royer (près du centre de villégiature Deux Rivières) du 30 juin au 2 juillet. Ce rassemblement regroupe plus d’une centaine de propriétaires de véhicules motorisés récréatifs. L’activité se déroule près de la mer et des musiciens se succéderont sur scène d’heure en heure, indique Vicky Benoît, l’une des organisatrices.

Rendez-vous des rockers!

Les 28 et 29 juillet, les amateurs de musique rock ont rendez-vous avec Trooper, Loaded Dice, Kim Mitchell, Sin, Undercover, Éric Lapointe, Travis Cormier et Track of Rock (de Lamèque). Ces groupes seront les têtes d’affiche du Show des Miniques, qui se déroulera sous un grand chapiteau derrière l’édifice de Services Tracadie (ancien Ciné Atlantik Studio).

Au cours des dernières années, la musique country a été à l’honneur lors du spectacle des Miniques, mais les organisateurs croient que le bon vieux rock & roll sera apprécié par le grand public.

«Les gens aiment le country, mais un peu de changement, ça fait toujours du bien. On va voir comment la population réagit. On a été un peu plus du côté rock cette année, mais le spectacle s’adresse à tout le monde. On veut qu’il ait le plus de gens possible», dit Pascal Saulnier, coordonnateur des Festivités Canada 150 de Tracadie.

Le spectacle est organisé en marge de l’Aquafête de Tracadie, un événement annuel qui regroupe plusieurs activités et spectacles. L’Aquafête prendra fin le 6 août avec la traditionnelle ruée. Chaque année, près de 20 000 personnes se promènent sur la rue Principale, qui est fermée à la circulation pour l’occasion. Des centaines de kiosques proposant de la nourriture, de l’artisanat et d’autres objets longent la route.

1755 et Suroît célèbrent leur 40e

Le 12 août, les groupes 1755 et Suroît vont célébrer leur 40e anniversaire à Tracadie. Ils seront accompagnés sur scène par le groupe Réveil. Quelques journées plus tard, la municipalité va souligner la Fête nationale des Acadiens en organisant plusieurs activités, dont le Tintamarre.