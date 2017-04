Le 18e Festival Frye est lancé (Vidéo)

Les organisateurs du 18e Festival Frye convient les passionnés de lecture à neuf jours de littérature afin de nourrir leur imagination.

Le seul festival littéraire bilingue du Canada a pris son envol, vendredi, devant plusieurs dizaines de personnes rassemblées à l’Hôtel de Ville de Moncton. La poète flyée Christine Melanson a livré avec conviction son poème d’ouverture sur la musique de Sébastien Michaud et de Denis Surette.

Un total de 42 écrivains francophones et anglophones, 50 activités ouvertes au public et 120 présentations dans les écoles partout dans la province figurent au programme du festival. Les auteurs proviennent des Provinces maritimes, de plusieurs régions du Canada, des États-Unis, de l’Irlande, du Danemark et de la France. La présidente du Festival, Suzanne Cyr, promet un grand cru cette année.

Parmi les invités, on retrouve Antonine Maillet, Stéphanie Boulay, Nathalie Pétrowski, Christiane St-Pierre, Yves Beauchemin, Annie-Claude Thériault et Diana Gabaldon. Le Festival accueille deux auteurs français, soit la romancière Véronique Ovaldé, lauréate de plusieurs prix littéraires, ainsi que l’auteur de bande dessinée pour enfant et pour adulte, François Dimberton. Il a illustré, entre autres, le plus récent roman de Marie Cadieux, Histoire de galet (Éditions Bouton d’Acadie). Celle-ci participe d’ailleurs au Festival Frye. Des dialogues, des lectures, des jams, des séances de dédicace, des conférences et des entretiens permettront au public d’aller à la rencontre des auteurs et de leurs univers. Les auteurs participent aux rencontres dans leur langue d’écriture, ce qui rend la plupart des activités bilingues.

Cette première fin de semaine de littérature débute avec le FestiJeunesse qui mettra en vedette deux auteurs, Marianne Dubuc et Jeremy Tankard, ainsi que des invités spéciaux de l’Irlande. Cette manifestation phare du festival a lieu à la Bibliothèque publique de Moncton samedi à compter de 9h30. Le Festival Frye se déroule jusqu’au 30 avril. Les activités ont lieu dans divers endroits du Grand Moncton. Les gens peuvent consulter la programmation sur le site web de l’événement.