Gilles LeBlanc: dix ans de voyage et de création

Inspiré par les pays où il a vécu, l’artiste Gilles LeBlanc est de retour à Moncton afin d’offrir une exposition majeure qui rassemble près d’une cinquantaine de tableaux et d’estampes.

Gilles LeBlanc n’a pas offert d’exposition à Moncton depuis dix ans. L’artiste natif de Cap-Pelé, qui demeure maintenant à Ottawa, a parcouru la planète depuis toutes ces années, de Haïti jusqu’aux Émirats arabes unis en passant par l’Inde, Los Angeles et maintenant la capitale nationale. Revenir montrer son travail au Centre culturel Aberdeen le touche beaucoup. C’est un peu comme s’il rentrait à la maison.

«Même si je voyage à travers le monde, mon coeur est toujours en Acadie et le centre culturel a toujours été un point important pour moi. Quand j’étais ici, j’ai eu la chance d’apprendre beaucoup, entre autres de Guy Duguay, de Roméo Savoie qui est un grand maestro pour mon travail et mes oeuvres», a confié l’artiste qui était aussi un grand ami du regretté Christian Brun. La dernière fois qu’il a exposé ses oeuvres à Moncton, c’était avec son ami.

À l’époque où il demeurait au Nouveau-Brunswick, Gilles LeBlanc fréquentait régulièrement le Centre culturel Aberdeen. Il était un créateur assidu de l’Atelier d’estampes Imago. En 2003, il a quitté la région pour suivre sa conjointe diplomate.

«Quand j’étais à Aberdeen, l’Atelier Imago était mon refuge. Quand je suis parti, je n’avais pas tous les équipements nécessaires pour faire de l’estampe, mais j’avais quand même une petite presse rotative pour faire l’estampe et c’est là que j’ai commencé à faire de la peinture pour créer de plus grands formats», a-t-il poursuivi.

Ses voyages ont inspiré ses peintures. À Los Angeles, ce sont ses promenades jusqu’à un petit bar rétro fréquenté par des vedettes et les nombreux graffitis qui ont nourri son travail. De l’Inde, il a retenu le soleil, les rivières et des couleurs plus puissantes. Dans ses tableaux, il privilégie aussi les textures en utilisant de la poussière de calcaire et du vernis qu’il applique sur sa toile pour ensuite peindre sur ce relief. Il a été aussi inspiré par la musique, celle, entre autres, de Daniel Lanois. Ce dernier a même assisté au vernissage de son exposition à Los Angeles.

La silhouette du corbeau et les thèmes de la nature reviennent souvent dans ses oeuvres. Avec sa collection de 25 gravures, il rend aussi hommage à Christian Brun, artiste et poète. C’est d’ailleurs ce dernier qui l’a poussé à reprendre son travail en estampe.

«Je fais un petit hommage à Christian Brun parce que j’ai un tableau que j’ai fait spécialement pour lui. Il y a de ses textes que j’ai intégrés dans mes peintures», a-t-il ajouté.

Depuis dix ans, Gilles LeBlanc a présenté son travail dans plusieurs pays, dont une exposition majeure à Los Angeles, ainsi qu’au Musée national de Port-au-Prince et en République dominicaine. Tous les étés, il revient à Grand-Barachois où il a une maison d’été. Son exposition est présentée à la Galerie du 2e étage du Centre culturel Aberdeen jusqu’au 30 juin.