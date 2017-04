La troupe les Fous de la scène souffle ses 25 chandelles

Depuis 25 ans, les Fous de la scène de Fredericton se sont donné comme mission de divertir et de faire rire le public. Avec sa nouvelle production, La course au vison, cette troupe de théâtre communautaire qui figure parmi les doyennes de l’Acadie fait un clin d’oeil à ses débuts sur les planches.

Au fil des années, les Fous de la scène ont exploré divers styles de comédies: romantique, psychologique, absurde, noire ou encore policière. Cette année, ils ont eu envie de revenir à la comédie de situation. Ce genre a marqué les débuts de la troupe dans les années 1990, raconte le metteur en scène Daniel Lessard.

«Pour le 25e anniversaire, on voulait présenter une comédie qui bouge et festive. Une valeur sûre qui déplace de l’air et qui allait faire rire les gens beaucoup. On voulait vraiment garder cet aspect de célébration. C’était aussi pour faire un petit clin d’oeil à la toute première production, il y a 25 ans, qui était une comédie de situation», a déclaré M. Lessard.

À cette époque, il raconte qu’il n’y avait pas de théâtre en français à Fredericton.

«C’est un élément culturel important surtout quand on est dans un milieu anglophone. Quand on est à Fredericton, on peut aller voir beaucoup de théâtre, mais en français c’est plus restreint (…). Dans le théâtre, il y a l’aspect culturel, communautaire et le plaisir.»

La troupe a été fondée par un groupe d’une douzaine de personnes sous l’impulsion du Centre communautaire Sainte-Anne. Un seul membre de la troupe originale est encore là aujourd’hui. Il s’agit de Robert Duguay. Selon Daniel Lessard, maintenir en vie une troupe de théâtre communautaire comme tout organisme de bénévoles n’est pas nécessairement facile. Un quart de siècle d’existence pour une troupe communautaire, c’est plutôt rare. La troupe compte 13 membres actifs.

«Quand c’est une équipe de bénévoles, c’est très exigeant pour les gens. C’est la même chose pour tous les organismes. Quand on a besoin de bras pour faire des choses, avec le temps, ce sont toujours les mêmes gens qui s’impliquent et à un moment donné, les gens s’essoufflent», a-t-il commenté.

D’année en année, les Fous de la scène retrouvent leur public qui attend souvent avec impatience leur nouvelle production. La comédie La course au vison des auteurs britanniques John Chapman et Ray Cooney (adaptée et traduite par Claude Maher) propose une suite de quiproquos, de rebondissements, de mauvais tours, d’histoires de cocus et de situations les plus loufoques les unes que les autres. Sept comédiens se partagent les rôles, tandis que les six autres membres de la troupe s’occupent de la mise en scène, des décors, de la technique et de la régie. L’action se déroule à Montréal dans les années 1960. Cette comédie raconte l’histoire de Jacques et Alfred, deux maîtres-fourreurs qui doivent conclure une vente. Mais pas n’importe quelle vente… celle d’un superbe manteau de vison d’une valeur de 10 000$.

«Faire de la comédie de situation c’est un peu comme les romans Harlequin, il y a une recette. La recette est sur papier et ensuite il faut l’appliquer et ça demande un «timing» du tonnerre (…). Il faut laisser le temps au public de comprendre le gag et de rire. Il faut que le personnage entre au bon moment et il y a aussi une façon d’envoyer le gag pour que ce soit efficace», a-t-il ajouté.

La pièce La course au vison sera présentée les samedis 22 et 29 avril à 19h30 au théâtre Bernard-Poirier du Centre communautaire Sainte-Anne à Fredericton et le samedi 6 mai à 19h30 au théâtre Richard-Denys du Centre scolaire communautaire La fontaine à Néguac.