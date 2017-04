La petite histoire de la Sagouine, ou la naissance d’un mythe (vidéo)

Lancé au Festival Frye à Moncton, La petite histoire de la Sagouine de Viola Léger nous conduit dans les coulisses du personnage et de la genèse du mythe. Souriant et rayonnant, à l’image de la comédienne, ce récit raconte les débuts de cette grande aventure théâtrale qui s’est étendue sur 45 années.

«On lit le livre et on entend Viola Léger nous raconter l’histoire», a déclaré le directeur des Éditions Perce-Neige et écrivain, Serge Patrice Thibodeau.

Bien que Viola Léger se soit retirée de la vie publique à la suite d’un accident vasculaire cérébral, elle a causé la surprise en se présentant à son lancement mardi soir. Entourée de membres de sa famille et d’amis, elle a été applaudie chaleureusement par la foule à son arrivée dans la Salle Bernard-Leblanc du Centre culturel Aberdeen. Ce moment historique a réuni l’auteure Antonine Maillet, le metteur en scène Eugène Gallant et Viola Léger, qui a incarné ce personnage près de 3000 fois.

«Quand le livre de la Sagouine est sorti, je savais que ce livre-là, il devait y avoir quelqu’un qui le jouerait et ce ne serait pas moi. J’ai envoyé un mot à Viola qui étudiait le théâtre à Paris. Elle m’a répondu «youpi, hourra, bravo… attends-moi j’arrive, signé Viola Léger», a raconté l’écrivaine.

Dans sa préface, Gabriel Robichaud célèbre l’héritage de la comédienne. Les routes de Viola Léger et du jeune auteur et comédien se sont croisées à plusieurs reprises.

«Viola Léger, c’est quelqu’un d’une grande générosité qui m’a beaucoup marqué à la fois par son humanité et sa générosité. Son legs passe par cette petite histoire de la Sagouine parce qu’on a le portrait à la fois d’une époque et de la genèse d’un mythe vue de l’intérieur», a exprimé l’auteur et comédien Gabriel Robichaud.

Il était très ému lorsqu’on lui a offert d’écrire la préface. Au-delà de la pertinence du texte d’Antonine Maillet, le mythe de la Sagouine n’aurait pu vivre aussi longtemps sans Viola Léger pour le porter et l’incarner, estime-t-il.

«J’ai toujours pensé que le jour où Viola Léger arrêterait de jouer la Sagouine, cela prendrait au moins 10 à 15 ans avant que personne ne s’attaque à ça. C’est un personnage de théâtre, mais ce n’est pas un personnage de théâtre comme les autres. Il a été porté par une interprète pendant tellement longtemps que c’est son visage, son corps, son interprétation qui marquent le personnage.»

Un texte essentiel, juge Serge Patrice Thibodeau

Dans ce récit qu’elle a dicté à une secrétaire professionnelle dans les années 1970, Viola Léger a choisi de raconter surtout les moments heureux de la Sagouine, lorsqu’elle a commencé à incarner ce personnage entre 1971 et 1976. C’est en effectuant le tri de ses archives personnelles que la comédienne a retrouvé ce récit. Lorsque Serge Patrice Thibodeau a lu le tapuscrit, il a été séduit par le grand potentiel de ce texte qui contient une masse d’information, non seulement sur les débuts de la Sagouine, mais sur l’émergence du théâtre en Acadie. Ce n’est pas une autobiographie, mais bien un récit centré autour du théâtre.

«C’est la toute première tournée en Acadie et il n’y a pas un seul recoin de l’Acadie ou du Québec qu’elle n’a pas fait. Parmi les moments forts, pour moi, ce sont les textes sur Pointe-Sapin au Nouveau-Brunswick et Lyster au Québec. Dans ce texte, on voit tout le génie théâtral de Viola Léger et la comédienne d’envergure qu’était cette femme, parce qu’elle a réinventé pour une seule représentation toute la mise en scène avec les ressources qu’elle avait.»

L’éditeur a gardé du texte tout ce qui éclaire le métier de comédienne, la mise en scène, l’évolution du costume, la conception du personnage pour en faire un véritable récit. Il a maintenu l’oralité du texte.

«Nous savons qu’elle ne le jouera plus jamais. Alors ça nous fait apprécier d’autant plus ce livre par le souvenir de qui était Viola Léger sur scène et comment elle a porté ce personnage pendant autant d’années», a conclu l’éditeur.

Dans ce récit rempli d’anecdotes savoureuses, elle relate, entre autres, ses tournées, ses rituels avant chaque représentation et le trac qui ne l’a jamais quitté du premier au dernier soir. Il y a aussi une foule d’information qui amène à mieux comprendre la psychologie du personnage.

Une partie des recettes des ventes de ce livre sera versée à la Fondation Viola-Léger. De plus, les Éditions Perce-Neige ont annoncé qu’à compter de 2018, une nouvelle collection dédiée au théâtre acadien sera créée.