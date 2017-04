AMCE: comment séduire les délégués?

Les musiciens francophones se produisent sur plusieurs scènes de la Semaine de la musique de la côte Est (AMCE), notamment celles réservées aux acheteurs de spectacle. Est-il possible de captiver les délégués anglophones quand on chante en français?

Le bal des vitrines a pris son envol jeudi à Saint-Jean où se déroule la Semaine de l’AMCE. Parmi eux, on retrouve une trentaine de musiciens du Nouveau-Brunswick en vitrine.

Le directeur général de Musique NB, Jean Surette, se réjouit de cette présence néo-brunswickoise. D’après lui, les musiciens de la province sont prêts à se produire devant les acheteurs de spectacle.

Jeudi, ils étaient plus d’une centaine, dont environ 75 professionnels de l’industrie musicale, à assister à la série de vitrines dédiée à l’exportation. Les musiciens disposent de 20 minutes pour arriver à livrer l’essentiel de leur spectacle et séduire les délégués.

Pastelle LeBlanc de Vishten en spectacle à la Semaine de la musique de la côte Est. – Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau

Pastelle LeBlanc du groupe Vishten admet que c’est parfois plus difficile à offrir qu’un plein spectacle. Vishten qui s’est produit, entre autres, en Irlande, en Angleterre, en Écosse, en Autriche, en Australie et aux États-Unis, effectuera en octobre prochain sa première tournée en Nouvelle-Zélande.

Cette formation traditionnelle prouve qu’il est possible de chanter en français devant un public anglophone. Le trio a offert ses premières vitrines devant un public anglophone aux festivités de l’AMCE en 2001. Une fois de plus, le groupe a été acclamé.

«C’est ici qu’on a eu la chance de rencontrer nos premiers délégués internationaux et qu’on a pu partir en tournée», a affirmé Pastelle LeBlanc.

«Quand on parle de musique celtique, de folk et de musique du monde, c’est énorme. Il y a beaucoup d’occasions à l’extérieur du Canada. Ce n’est pas la langue qui nous arrête, au contraire c’est même un plus parce que c’est un peu exotique. La musique et l’énergie parlent d’elles-mêmes», a poursuivi la musicienne.

Les efforts de promotion comme la Semaine de la musique de la côte Est sont essentiels, juge Pastelle LeBlanc, même si ce sont les artistes qui doivent trouver le financement pour leur séjour.

Caroline Savoie en spectacle à la Semaine de la musique de la côte Est. – Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau

Chaleureusement applaudie par l’auditoire, Caroline Savoie confie qu’elle était un tantinet nerveuse avant de monter sur scène.

«Pour moi, c’est quand même assez particulier parce que la majorité des acheteurs sont anglophones. Je voulais quand même chanter en français avec un petit clin d’oeil en anglais. J’ai essayé d’être le plus bilingue possible. Le fait que les Hôtesses d’Hilaire et moi soient nommés parmi les anglophones et qu’il y ait des vitrines comme ça qui incluent des francophones, c’est un bon début parce que la musique est universelle», a exprimé Caroline Savoie, en entrevue à l’issue de sa prestation.

Son humour et ses ballades rafraîchissantes ont charmé le public.

«Elle a offert une belle vitrine. On a vraiment un public très anglophone, alors ce n’est pas évident pour les artistes qui chantent en français», a déclaré Frank Broussas de Lyon en France.

Ce dernier représente la société Samedi 14 qui se spécialise dans le développement d’artiste par la scène et la production de spectacle. Il est à Saint-Jean notamment pour conclure une éventuelle collaboration avec les Hôtesses d’Hilaire qu’il a déjà vu en spectacle au Québec et en France. Il a été conquis par leur folie, leur qualité musicale et leur interprétation.

Geoff Trio qui représente la Semaine de la musique australienne participe aux festivités de l’AMCE depuis dix ans. Le public australien apprécie la musique canadienne et plus particulièrement celle de la côte Est. D’après celui-ci, il y a des ressemblances entre les deux pays.

«J’adore la côte Est et je pense que la musique est encore plus dans leur sang. C’est peut-être à cause du temps froid qui fait que les gens restent à l’intérieur et jouent de la musique», a-t-il soulevé.

Chaque année, l’événement qu’il représente invite deux musiciens de l’Atlantique. A-t-il déjà songé à inviter un artiste francophone?

«Notre public est surtout anglophone alors ce serait un peu difficile, mais ce n’est pas impossible. Vishten a déjà joué en Australie. Ils sont extraordinaires et s’il y a un endroit où la chanson française peut bien marcher en Australie c’est au Woodford folk festival», a-t-il fait valoir.

La Semaine de la musique de la côte Est se poursuit jusqu’au 30 avril.