Les Hôtesses d’Hilaire triomphent aux ECMA

Les Hôtesses d’Hilaire se sont illustrés sur la scène du Harbour Station à Saint-Jean, jeudi, en repartant avec deux prix de la musique de la côte Est. Le chanteur Serge Brideau a lancé un vibrant cri du coeur pour une refonte en profondeur de l’industrie musicale afin que les artistes soient mieux payés.

Douze prix de la musique de la côte Est ont été remis jeudi soir au Harbour Station à Saint-Jean. Après une puissante prestation, Les Hôtesses d’Hilaire ont mis la main sur deux trophées; celui de l’album francophone et du groupe de l’année.

Dans cette catégorie, le jury a préféré le groupe rock francophone de Moncton aux formations Hillsburn, Paper Lions, Repartee et The Town Heroes. Caroline Savoie, Cy, Kevin McIntyre et Simon Daniel étaient en lice pour le prix de l’enregistrement francophone. En allant chercher son prix sur la scène du Harbour Station, le quintette de Moncton a tenu à livrer un message fort au nom des artistes de l’Acadie.

L’industrie de la musique traverse une période difficile et il est temps de repenser le système afin que les créateurs reçoivent leur juste part des revenus.

«Si on crée du revenu, donnez-nous-le. On n’est pas des quêteux, on apporte à la société. Nous avons besoin d’une révolution parce que la technologie change tout et les moyens de faire de l’argent pour les artistes ne sont plus là. En plus de perdre de l’argent, on perd notre indépendance et on vit sur des subventions. Je ne veux pas boire du champagne et flyer partout dans le monde, je veux juste payer mon loyer. Moi, quand je manque d’argent, je fais du ménage. On aimerait mieux se dédier à la musique, créer notre art et travailler sur des albums sans se casser la tête sur comment on va payer notre loyer», a déclaré Serge Brideau, en entrevue, après avoir reçu son premier trophée.

Très honoré par ces récompenses, le chanteur estime qu’on assiste à l’âge d’or de la musique acadienne rappelant comment les musiciens de la côte Est brillent en ce moment. C’est la première fois que les Hôtesses d’Hilaire sont récompensés par l’AMCE.

Animé par l’humoriste James Mullinger, le gala a mis en vedette 15 artistes et groupes, dont Lisa LeBlanc, Caroline Savoie, les Hôtesses d’Hilaire, Classified et Motorleague. Tomato Tomato et les Hôtesses d’Hilaire ont donné le coup d’envoi au spectacle. Vêtu de sa robe aux couleurs d’été, l’inimitable Serge Brideau et ses Hôtesses d’Hilaire ont interprété leur chanson Regarde moi tirée de leur plus récent album Touche-moi pas là. Caroline Savoie a livré une interprétation lumineuse de sa pièce Y’en aura, figurant parmi les finalistes dans la catégorie de la chanson de l’année. L’auteure-compositrice-interprète de Dieppe qui était en lice pour quatre prix est repartie bredouille du gala.

Ria Mae, Classified et Old Man Luedecke sont parmi les récipiendaires des Prix de la musique de la côte Est 2017. War Horses, Ced Marty & Dave, The Motorleague, Lennie Gallant, Tristan Horncastle, Hillsburn et Like A Motorcycle ont aussi remporté des prix pendant l’événement. D’autres prix, incluant ceux de l’industrie, seront remis tout au long de la Semaine de la musique de la côte Est.

Les Prix de la musique de la côte Est remis au Gala

Album de l’année

Old Man Luedecke – Domestic Eccentric (Réalisateur: Tim O’Brien)

Prix mémorial Bucky Adams

Ced Marty & Dave

Enregistrement de l’année – Country

Tristan Horncastle – Turnin’ Up A Sundown

Enregistrement francophone de l’année

Les Hôtesses d’Hilaire – Touche-moi pas là!

Artiste de l’année – Choix du public

Lennie Gallant

Vidéoclip de l’année – Choix du public

Hillsburn – « Run Down » (Réalisateur: Mat Barkley, Badfunmedia)

Enregistrement de l’année – Groupe

Les Hôtesses d’Hilaire – Touche-moi pas là!

Artiste autochtone de l’année

War Horses

Enregistrement de l’année – Étoiles de demain

Like A Motorcycle – High Hopes

Enregistrement de l’année – Rock

The Motorleague – Holding Patterns

Enregistrement de l’année – Artiste solo

Ria Mae – Ria Mae

Chanson de l’année

Classified – « No Pressure » (Réalisateur: Classified)