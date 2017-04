Dans l’univers du chorégraphe Mr Gaga

Connaissez-vous la Gaga? Ce langage du mouvement inventé par le chorégraphe Ohad Naharin fait fureur dans le monde de la danse contemporaine. La compagnie DansEncorps à Moncton a décidé d’offrir au public l’occasion de découvrir le parcours singulier de cet artiste israélien.

Afin de souligner la Journée internationale de la danse, la compagnie DansEncorps présente le documentaire, Mr Gaga, sur les pas d’Ohad Naharin, du cinéaste Tomer Heymann. Ohad Naharin alias Mr Gaga, qui a fondé la compagnie Batcheva basée à Tel-Aviv, a créé son propre langage corporel. Selon Chantal Baudouin de DansEncorps, ce chorégraphe a initié une véritable révolution dans le monde de la danse.

«Le directeur ne s’intéresse pas aux mouvements techniques comme un saut ou un grand jeté. Il va dire plutôt au danseur élance-toi dans les airs comme si tu volais. Il se fie vraiment à l’expérience corporelle plus qu’à l’esthétique visuelle. C’est sûr qu’à la fin, il y a un peu d’esthétisme qui entre en jeu, mais quand on parle de Gaga, c’est une sensation et une expérience pour le danseur plutôt qu’une technique comme le ballet», a expliqué Mme Baudouin.

Ce film qui a remporté plusieurs prix dresse un portrait du parcours du chorégraphe à partir de documents d’archives et d’extraits de sa compagnie en spectacle.

«Pour ceux qui aiment voir l’art et la danse sur l’écran, on dit que ce documentaire est le meilleur film sur la danse depuis Pina. Ça va nous faire voyager dans le temps et nous permettre de suivre son développement afin de comprendre comment il a abouti avec la technique Gaga. On cible une clientèle avertie pour le film puisque c’est assez cru et intense», poursuit-elle, précisant que ce n’est pas pour les très jeunes enfants.

Il s’agit probablement de l’une des seules occasions pour le public de la région de Moncton de voir ce film.

Aucune sortie dans les cinémas de la région n’est prévue. Le documentaire est présenté actuellement en salle à Montréal. Cette séance de projection à Dieppe constitue également une activité de financement pour la compagnie DansEncorps qui prépare une nouvelle création de Chantal Cadieux, Respire par le nez. La session de projection a lieu à l’auditorium de l’école Mathieu-Martin samedi à 19h. La projection sera suivie d’une discussion.