Stéphanie Boulay: «Je chante d’abord et avant tout pour partager des mots» [vidéo]

La poète musicienne Stéphanie Boulay qui a publié son premier roman À l’abri des hommes et des choses se définit avant tout comme une auteure qui chante.

Si Stéphanie Boulay s’est fait connaître d’abord par la musique avec sa sœur Mélanie Boulay, c’est l’écriture qui est venue en premier, raconte l’auteure-compositrice-interprète qui a grandi à New Richmond sur les côtes de la Baie des Chaleurs.

Très jeune, sa sœur a été repêchée par une professeure de chant en raison de la justesse de sa voix. À ce moment-là, Stéphanie Boulay écrivait de la poésie et des histoires. Par la suite, la poète a eu envie de suivre les traces de sa sœur. Elles ont chanté dans des chorales, gagné des concours de chant pour ensuite entreprendre une carrière en duo.

«Je chante d’abord et avant tout pour partager des mots. L’accent est vraiment mis sur les textes. Même si ce sont des textes assez simples, le but est toujours de faire passer une émotion, des images, des idées beaucoup plus que de chanter, de faire valoir la voix, la technique et la virtuosité», a-t-elle affirmé en entrevue au Festival Frye.

Son premier roman à l’ambiance sombre, un peu décalée, raconte l’histoire d’une fillette qui vit dans les bois près d’une rivière auprès de Titi. Qui est Titi? Sa mère, sa sœur, une connaissance, elle l’apprendra beaucoup plus tard dans le récit.

La jeune fille qui est la narratrice de l’histoire n’est jamais nommée. Ni son âge ni le lieu exact où elle vit ne nous sont révélés. A-t-elle une déficience, est-elle mésadaptée socialement ou simplement différente? Tout est un peu flou. Elle regarde le monde autour d’elle sans que personne ne lui explique ce qui se passe. On lui cache la vérité et on lui ment, pensant qu’elle ne peut pas comprendre. Elle doit donc forger sa propre perception du monde.

«Je dis souvent que c’est un livre d’apocalypse en fait. Il y a des figures rassurantes, dont la nature autour d’elle qui finit même pas s’écrouler. Elle (la narratrice) ressent les choses, mais elle ne peut pas l’expliquer. Je tenais à garder cette voix-là. Pour moi, c’était intéressant de voir à quel point un personnage qui est considéré comme mésadapté, différent ou même plus faible que les autres, peut s’avérer être la personne la plus sensible, la plus lucide et la plus digne de confiance.»

Faire la paix

Elle a écrit ce roman en voyage après la tournée du premier album des Soeurs Boulay. Elles avaient toutes les deux besoin de se reposer et de se ressourcer.

«Je me sentais comme si j’avais épuisé mes ressources, comme si j’étais vide. Je ne savais plus où ma vie s’en allait, je le savais même plus si j’avais envie de faire de la musique tellement j’étais épuisée. J’avais perdu mes repères et j’avais vraiment besoin de faire quelque chose pour moi et la première chose qui m’est venue en tête, c’est l’écriture. L’écriture m’a permis d’aller affronter une partie de moi que je ne dévoilais pas vraiment dans ma carrière de chanteuse et d’aller faire la paix avec certaines choses de ma personne.»

Stéphanie Boulay considère que ce roman révèle une partie de sa personnalité un peu plus sombre. Devant les caméras, elle se présente enjouée, sociable, mais elle confie que souvent elle a le sentiment d’être inadéquate, un peu comme la narratrice de son roman.

Il y a des livres qu’on lit qui donnent envie d’écrire et c’est le cas pour Stéphanie Boulay. La voix littéraire des femmes en autofiction comme celle de Marguerite Duras, la poésie de Neruda, de Patrice Desbiens ou encore la musique des poètes musiciens tels que Leonard Cohen, Richard Desjardins et Joni Mitchell l’incitent à écrire.

Celle qui a le feu sacré de l’écriture se sent particulièrement inspirée de ces temps-ci. Elle travaille à l’écriture de deux romans, d’un recueil de poésie et de chansons. La quête amoureuse, la lecture, la solitude, la route et les voyages figurent parmi ses sources d’inspiration.

Les Soeurs Boulay qui ont fait paraître un mini album Lendemains poursuivent leur tournée jusqu’en 2018. Elles seront probablement de retour à Moncton en février 2018 afin de présenter leur spectacle dans lequel elles revisitent les chansons de leurs trois albums.