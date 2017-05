Frank Williams vit de grandes émotions avant la finale de La Voix

Frank Williams, qui a obtenu son laissez-passer pour la finale de La Voix, qualifie l’expérience de surréelle. Ébloui par cette immense vague d’appuis qui s’est étendue jusqu’à l’Assemblée législative à Fredericton, le chanteur de Moncton gagne de plus en plus de confiance. Les caméras demeurent quand même son principal défi.

«Le plus grand défi honnêtement, c’est le fait que c’est télévisé. Je suis un peu gêné devant les caméras. Aussitôt qu’il y a des caméras, je deviens stressé même si on me dit que ça ne paraît pas», a confié le concurrent acadien.

Son aventure à l’émission musicale La Voix lui a ouvert les yeux sur la possibilité de poursuivre sa carrière de rêve. Celui qui vient d’entrer dans le star-système à la vitesse grand V, a toujours rêvé d’entreprendre une carrière musicale.

«J’ai tout le temps rêvé de faire ça dans ma vie, mais c’était purement un rêve que je pensais inatteignable. Être rendu dans les finales de quelque chose comme La Voix, ça donne un peu plus de confiance. Je pense que je n’en avais pas assez avant pour faire le saut en musique», a exprimé Frank Williams au cours d’un entretien téléphonique au lendemain de la demi-finale diffusée en direct au réseau TVA.

Songe-t-il à quitter sa carrière d’infirmier en psychiatrie pour la musique?

«Je mijote ça depuis les demi-finales, mais c’est une grosse décision. Je ne peux pas me décider. Cette option est plus intéressante qu’elle l’était au début de la compétition de la Voix», a poursuivi le chanteur.

Il ne s’attendait jamais à recevoir autant d’appuis du public et encore moins des politiciens comme le ministre de la Santé Victor Boudreau.

«Honnêtement, c’est surréel», a exprimé le chanteur qui a triomphé avec 52% des voix contre 48% pour le chanteur de métal Louis-Paul Gauvreau.

Extrêmement ému

Depuis sa victoire dimanche soir, le Monctonien qui représentera l’équipe d’Isabelle Boulay à la finale traverse diverses émotions, entre l’allégresse et l’amertume. Il aimerait tellement être au chevet de son père qui souffre d’un cancer. Lorsque le résultat du vote a été dévoilé dimanche, il était extrêmement ému et il n’a pu retenir ses larmes en pensant à son père qu’il a salué devant les caméras.

«C’est quelque chose de valorisant de savoir que le public nous supporte, mais en même temps, j’étais devant la réalité que j’allais passer une autre semaine à Montréal sans mon père. C’est pour ça que j’ai pleuré», a confié l’artiste qui aura tout de même le temps de faire un petit saut à Moncton cette semaine afin d’être auprès de sa famille.

Le chanteur de Moncton a interprété un vieux succès du groupe Noir silence, On jase de toi. Cette pièce aborde les relations entre les parents et les enfants. Le choix de la chanson s’est faite de concert avec son équipe de la Voix.

«Je voulais chanter en anglais, mais après une discussion avec mon équipe, on a choisi cette chanson. J’aime ramener des vieilles chansons connues, mais qu’on n’a pas entendues récemment. C’est toujours une bonne manière d’aller chercher le public parce que ça rappelle des souvenirs de 20 ans passés. En plus, j’aime les paroles», a expliqué l’interprète à la voix rugueuse et sensible.

Il confie avoir été très surpris du résultat du vote, surtout que le Louis-Paul Gauvreau a fait énormément jaser sur les médias sociaux.

Une semaine fort chargée attend Frank Williams. Il connaîtra au cours des prochains jours la chanson composée spécialement pour lui par Paul Daraîche (mentor) et sa coach Isabelle Boulay. Ils auront plusieurs répétitions en vue des numéros de groupe.

«Tout de suite, je sais qu’il y a une montagne de travail qui nous attend. Je ne suis pas stressé face à la compétition à savoir si je vais gagner ou perdre parce qu’au point où on est rendu, nous sommes tous des gagnants et nous avons tous pleinement profité de l’émission au niveau de la visibilité. C’est sûr que je suis stressé parce que je veux être prêt et faire un bon spectacle», a-t-il conclu.

La finale qui sera présentée dimanche prochain mettra en vedette les Soeurs Boulay, The Jacksons, 2 Frères et Florida Georgia Line.