Un projet de sculpture publique à Dieppe dédiée aux enfants

Intitulé À l’ombre d’un pissenlit, le projet de sculpture communautaire mené par l’artiste Marie Ulmer, qui témoignera de la force de la jeunesse, fera appel à près de 700 enfants de Dieppe et Memramcook. L’œuvre collective sera installée le long du sentier riverain en juillet.

«C’est un projet superbe qui donne espoir dans un monde où on vit un peu à l’envers», a déclaré Marie Ulmer, en entrevue au Centre des arts et de la culture de Dieppe (CACD) où se déroule le projet.

Depuis quelques semaines, la sculptrice et céramiste de Moncton a entrepris la réalisation d’une œuvre publique avec des groupes d’élèves de la maternelle à la 12e année. En choisissant la fleur du pissenlit, l’artiste a voulu créer une métaphore sur l’enfance et sur la place de la jeunesse dans la société.

«Le pissenlit est une fleur qui court partout dans les champs et sur les pelouses et quand elle grandit, les adultes la tassent, l’écrasent. Malgré tout, le pissenlit finit par grandir et faire sa deuxième fleur. C’est la fleur de la reproduction qui a tout ramassé sur son passage, que ce soit la malchance, la maltraitance ou les belles choses qui font que cette fleur finit par grandir. Un jour, elle est grande et elle est au-dessus de tout ça», a expliqué l’artiste, rappelant comment les racines du pissenlit sont profondes à l’image de celles de l’enfance.

La passion des enfants l’inspire beaucoup. Ils ont une foule d’idées, raconte-t-elle. Dans l’atelier de sculpture, les enfants travaillent avec enthousiasme à leur création. Après avoir composé un court texte, ils choisissent une couleur et des mots qu’ils gravent sur une pièce en céramique qu’ils ont créée eux-mêmes. Cette pièce d’argile représente une semence de pissenlit. Les yeux brillants, ils ont envie de parler de leur travail.

«J’ai écrit le mot vie parce que le pissenlit vit comme l’enfant», lance Vincent Roy, un garçon âgé de 10 ans de l’école Sainte-Thérèse. Un autre élève, Samuel Roy, a choisi le paradis, tandis que la jeune Josiane Thériault a opté pour le mot oublié.

«C’est plus facile que je pensais. J’ai choisi le mot oublié parce que des fois les pissenlits peuvent être oubliés», a-t-elle partagé.

La sculpture de Marie Ulmer, qui aura une hauteur d’environ 5 mètres, sera composée de métal et de céramique. Au pied de l’immense pissenlit, on retrouvera les pièces (semences de pissenlit) réalisées par les enfants. Chaque classe aura droit à un rayon et à une couleur. L’œuvre publique sera installée sur les cinq premiers kilomètres du sentier riverain à Dieppe. L’endroit exact n’est pas encore déterminé. L’artiste doit s’assurer que son œuvre résistera aux intempéries pour au moins 20 ans.

Instauré dans le cadre du programme Art pour tous, tous pour l’art, le projet Sentier de culture, qui s’étend sur deux ans, dispose d’un budget d’environ 100 000$. L’année prochaine, les responsables du centre espèrent rejoindre 900 élèves dans la création de nouvelles sculptures. Les appels d’offres sont lancés et les artistes intéressés ont jusqu’au 22 mai pour déposer leur projet. Marie Ulmer travaille déjà à une nouvelle proposition de projet pour 2018. Cette artiste, qui a enseigné au département d’art visuel de l’Université de Moncton pendant 34 ans, a exposé ses œuvres au Canada, aux États-Unis et en Europe.