Caroline Savoie lauréate du prix Portée Radio-Canada

L’auteure-compositrice-interprète Caroline Savoie, de Dieppe, a remporté le prix Portée Radio-Canada 2017. Les lauréats ont été choisis parmi les 55 artistes en nomination au Gala des prix Trille Or qui seront remis le 5 mai.

L’Association des professionnels de la chanson et de la musique de concert avec Radio-Canada ont dévoilé les trois lauréats cette semaine. Caroline Savoie a été choisie pour l’Acadie, Medhi Cayenne pour l’Ontario et Shawn Jobin pour l’Ouest canadien. La jeune Acadienne de 22 ans «séduit par sa voix chaude et puissante, son timbre bien distinctif, sa grande maîtrise vocale et un naturel désarmant», ont noté les responsables du prix.

Le prix Portée Radio-Canada comprend l’écoute de leur album sur ICI Musique du 2 au 8 mai, une invitation à remettre un trophée lors du Gala des prix Trille Or et la participation au court métrage documentaire, Tracer sa voie, consacré aux lauréats. Il sera diffusé sur Radio-Canada à travers le pays, le 6 mai à 18h30 et sur ARTV. Les lauréats sont aussi invités à participer à une prochaine édition du Festival franco-ontarien à Ottawa, au Festival acadien et au Festival des voyageurs de Winnipeg.