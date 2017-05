Roland et Monsieur Crapaud bondissent dans l’univers du cinéma (Vidéo)

La chanson des Livres

Les aventures de Roland et Monsieur Crapaud Roland, Monsieur Crapaud et leur ami Babalou partent à l’aventure et vous invitent à les accompagner! Les amis s’affairent à préparer une fête pour Jérôme le Goéland. Entre quelques emplettes, ils prennent le temps de faire des excursions, de rencontrer des amis et de vous chanter des chansons. Découvrez le royaume des livres dans la nouvelle école de Babalou; accompagnez M. Crapaud et Balalou à la plage et effectuez un saut à l’étable en compagnie de Roland pour voir les animaux. Et bien sûr, on ne rate jamais l’occasion de se régaler de quelques mouches … miam! Roland et M. Crapaud vous proposent de chanter avec eux certains de leurs plus grands succès, incluant La Chanson de l’alphabet, Les mouches et Les monstres! Les chansons sur le DVD Les aventures de Roland et Monsieur Crapaud figurent au répertoire de Roland et M. Crapaud notamment sur les albums : Roland et M. Crapaud (2009), Lire et chanter c’est amusant (2012) et Roland et M. Crapaud font la fête (2014). Roland et M. Crapaud sont amis depuis 2010 et proposent des produits culturels en français conçu pour stimuler l’apprentissage et promouvoir le plaisir de la lecture chez les enfants.

Posted by Monsieur Crapaud on Thursday, April 27, 2017