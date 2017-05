La «Bombe brayonne» clôturera la 39e Foire brayonne

Les instigateurs de la Bombe brayonne, François Soucie et Jason Guerrette, ainsi que la présidente du comité organisateur, Hélène Saint-Cyr Levesque, lors de la présentation de la programmation de la 39e Foire brayonne, jeudi. - Acadie Nouvelle: Gilles Duval

Un spectacle mettant en vedette une trentaine d’artistes de la région, La Bombe brayonne, viendra clôturer la 39e Foire brayonne d’Edmundston cet été.

Ce méga-spectacle de 4 heures est une idée de Jason Guerrette et de François Soucie. Elle a plu au comité organisateur de la Foire brayonne qui a décidé de l’inclure à la programmation du 39e rendez-vous qui se déroulera du 2 au 6 août 2017.

Différentes époques et plusieurs styles musicaux seront en vedette sur scène.

Jason Guerrette souhaite aussi que ce soit une grosse fête pour rendre hommage aux Brayons.

«L’idée vient un peu de ce que les Québécois font avec la Saint-Jean-Baptiste. Après Star Académie, j’ai eu la chance de prendre part à quelques spectacles du genre et je me suis dit qu’on méritait nous aussi de se fêter», a-t-il expliqué.

Il a ajouté que la célébration sera aussi teintée de patriotisme.

«Nous aurons nous aussi un porte-parole qui fera la lecture d’un discours patriotique, un texte écrit par un auteur de la région», a continué l’instigateur du spectacle.

Des segments vidéos des attraits de la région seront incorporés au spectacle pour qu’il soit le plus rassembleur possible.

«On part sur la route pour filmer. Il ne faudra pas que les gens soient surpris de voir leur ami, leur cousin ou leur voisin dans ces segments. On veut que les gens se reconnaissent dans ce spectacle et qu’ils soient fiers. On y montrera un peu les quatre saisons des Brayons», a poursuivi M. Guerrette.

Le 39e Foire brayonne débutera le mercredi 2 août par un double spectacle-hommage à Bryan Adams et à Bon Jovi à la Place de l’Artisan. Le jeudi 3 août, le groupe The Vinyls, avec le batteur de la région Michel Landry, viendra égayer les festivaliers.

Le vendredi 3 août sera réservé au traditionnel Party du parking mettant en vedette des musiciens et des DJ de la région. Pendant ce temps, le groupe All Heat enflammera la Place de l’Artisan.

Deux hommages au rock lourd de Guns & Roses et Motley Crüe seront présentés à la Place de l’Artisan, samedi, pendant que le stade Turgeon accueillera les formations Lobster Country Band et All Access Showband.