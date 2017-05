Les femmes sont invitées à prendre le thé comme à l’ancienne

Les trois organisatrices de l'activité Art et Thé, Louise Giroux, Vicky Lentz et Mado Roy. - Gracieuseté: Roger Roy

Les femmes sont invitées à se faire toutes «coquettes» pour la première présentation de l’événement Art et Thé, le samedi 13 mai, au Centre Maillet d’Edmundston.

Cet après-midi thématique est une initiative des artistes Louise Giroux, Vicky Lentz et Mado Roy, trois membres de l’Association des artistes acadiens professionnels du Nouveau-Brunswick.

L’événement coïncidera avec la fin de semaine de la Fête des mères et se déroulera, de 14h à 17h, dans les galeries d’art Pauline Banville-Pérusse et de Vicky Lentz.

Cet après-midi se veut en quelque sorte une façon de faire un retour dans le temps. Il s’agit d’une rencontre sociale pour femmes de tous les âges afin de célébrer l’arrivée du printemps dans un environnement convivial autour de bouchées et du thé.

«C’est une activité que connaissaient bien nos grand-mères et une tradition que nous souhaitons faire revivre dans notre région pour notre génération et pour les générations qui suivent», a expliqué Vicky Lentz.

Les organisatrices invitent toutes les femmes de tous les âges à sortir leurs plus beaux chapeaux et robes estivales pour l’évènement.

«Lors de visites chez ma grand-mère quand j’étais enfant, j’admirais dans son buffet-vaisselier des petites tasses de porcelaine, toutes aussi uniques les unes que les autres. Elles étaient de vrais petits bijoux. Chacune de ces tasses délicates et colorées, dorées ou argentées, me rappelle de merveilleux souvenirs des personnes qui me les ont offertes ou d’après-midis de bridge passés avec famille et amies. Pour ma part, le protocole qui accompagne le service du thé m’amène dans un monde où le temps devient secondaire, le moment présent étant celui qui importe», a commenté Louise Giroux.

Au menu de la journée, la joallière Trudy Gallagher, une dégustation de thé Matcha avec la propriétaire du Café Lotus Bleu, Louise Fyfe, ainsi qu’une performance humoristique du Duo Anti-Blues, composé de Margot Albert et Denise Mazerolle.

De plus, Sylvie Martin lira les feuilles de thé.

Un concours amical de confection de fudge est aussi organisé par les personnes intéressées à faire découvrir leur talent culinaire. La sucrerie sera notée sur sa saveur, sa texture, sa présentation et l’historique de sa recette.

«Ma mère sortait ses petites tasses spéciales quand elle avait, comme elle le disait, de la “visite importante”. Et la dernière fois, c’était lorsqu’elle avait 95 ans. Maman a accueilli Viola Léger un après-midi pour le thé. Elles se sont rencontrées alors qu’elles étaient déjà âgées, mais elles sont demeurées en contact. À chaque fois qu’elle passait par Edmundston, Mme Léger venait prendre le thé avec ma mère Donata», a indiqué la troisième organisatrice, Mado Roy.