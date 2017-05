Fred Fortin: dans l’univers d’un voyageur musical

Fred Fortin est un oiseau rare sur la planète musique. Celui qui navigue dans le paysage musical francophone depuis plus de 20 ans, en explorant constamment de nouvelles voies, débarque au Nouveau-Brunswick, cette semaine, afin d’offrir un moment d’intensité et de simplicité.

Si plusieurs musiciens et critiques avancent qu’il a influencé le rock francophone, cet artiste incontournable de la scène musicale se présente simplement, sans prétention.

«Fred Fortin, c’est un géant de la chanson, il est très modeste, facile d’approche. Il n’a aucune prétention», soutient Serge Brideau des Hôtesses d’Hilaire, qui admire le parcours de cet auteur-compositeur-interprète.

Le principal intéressé est heureux d’avoir laissé une trace et d’obtenir cette belle reconnaissance, tout en gardant les deux pieds sur terre.

«Je ne mesure pas ma carrière avec les trophées, parce que ça aurait lâché avant ça. Dans un premier lieu, c’est un trip de musique et j’espère pouvoir continuer de faire ça simplement (…). Tant qu’il y a de la santé et qu’il y a encore un peu de paix dans le monde, on souhaite continuer», a exprimé Fred Fortin.

Lorsque l’Acadie Nouvelle l’a joint, il était à son chalet à Saint-Félicien au lac Saint-Jean. C’est dans cette maison au creux d’une vallée qu’il compose la plupart de ses chansons, dont celles de son plus récent album Ultramarr qui a remporté deux Félix au dernier Gala de l’ADISQ.

Fred Fortin cumule plusieurs projets dans diverses sphères musicales. En plus de son projet solo et de la formation Gros Méné, il est le bassiste du groupe rock alternatif Galaxie avec son complice de longue date, le chanteur et guitariste Olivier Langevin. Il lui arrive aussi de composer de la musique pour des films ou des émissions de télévision. Il a signé, entre autres, la musique et l’environnement sonore de la comédie Les beaux malaises de Martin Matte. En entrevue, il confie qu’il aime alterner les projets.

Il y a longtemps que le musicien natif de Saint-Prime au Lac Saint-Jean n’est pas venu en Acadie pour présenter des spectacles solos. Pour ses concerts au Nouveau-Brunswick, il se propose de parcourir son matériel qui s’étend sur plus de 20 ans, avec comme œuvre maîtresse Ultramarr. Il sera accompagné de quatre musiciens.

«Ça se promène. Il y a beaucoup de nuances. Ça peut être bien dépouillé et très chargé.»

L’exploration musicale est au cœur de la démarche de cet artiste qui confie qu’il ne cesse jamais d’apprendre. Le plaisir se trouve surtout dans la création de la musique.

«J’aime la musique et j’ai tout le temps resté dans un mode naïf par rapport à la musique. C’est juste d’être tout le temps émerveillé un peu. On ne vient jamais à bout de la musique. Par rapport aux connaissances de la musique, je ne finirai jamais d’en apprendre…», a poursuivi l’artiste.

Quand il compose, il essaie de créer la mélodie et les paroles de ses chansons un peu en même temps, pour ensuite partir en mode exploratoire. Son but est d’apporter la chanson ailleurs sur le plan musical. Il allie le folk, le rock parfois psychédélique, le country et le blues. Son style est inclassable. Si son cinquième album Ultramarr est traversé d’images de chars, de paysages québécois, du quotidien, d’amour, d’introspection, de neige et d’authenticité. Les paroles l’amènent souvent ailleurs.

«Ce n’est pas nécessairement tout le temps autobiographique. On peut piger dans son récit, mais souvent, c’est un décor et c’est un peu le hasard du son des mots qui fait que les chansons se ramassent pas toujours où je pensais, comme la pièce Ultramarr. J’en vois un garage dans ma tête à Saint-Félicien, mais les personnages n’ont rien à voir avec cette histoire-là.»

Fred Fortin a participé également à l’album hommage à Richard Desjardins qui vient tout juste de paraître. Il réinterprète la chanson Tu m’aimes -tu. Ses spectacles sont présentés à la Salle Léo-Poulin à Edmundston le 11 mai à 20h et au Centre culturel de Caraquet, le 12 mai à 20h.