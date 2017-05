Les Hôtesses d’Hilaire se lancent dans la création d’un opéra rock

Les Hôtesses d’Hilaire seront accompagnées de Fred Fortin, pour leurs spectacles du 11 et 12 mai, à Edmundston et à Caraquet, respectivement. - Archives

Le prochain album des Hôtesses d’Hilaire pourrait bien avoir la forme d’un opéra rock. Le quintette aux allures théâtrales rêve de ce genre musical audacieux qui s’inscrit dans son parcours naturel.

À travers les années, des groupes de rock, surtout progressif et anglophone, ont créé des opéras rock. On n’a qu’à penser à Pink Floyd avec The Wall, à The Who avec Tommy et plus récemment à la formation Dream Theater avec son album The Astonishing. Le groupe de Moncton a ce projet dans sa mire depuis quelque temps. Peu de groupes rock francophones ont osé l’aventure. Serge Brideau et sa bande ont commencé à travailler à l’écriture de cette œuvre audacieuse qui pourrait s’intituler Viens avec moi.

«Je pense que c’est le prolongement de ce qu’on fait. On a toujours été un peu théâtral et c’est l’aboutissement de notre travail. C’est une évolution naturelle pour nous», a déclaré Serge Brideau.

Le quintette de Moncton pourrait donner avant-goût de son nouveau projet dans ses prochains spectacles. Ils envisagent de faire paraître leur quatrième album en février 2018. Leur maison de disque, L-Abe les appuis à 100% dans ce projet d’opéra, souligne le chanteur.

«Quand on est arrivé avec l’idée de l’opéra rock, ils ont dit oui. Ils voient un potentiel là-dedans. Ce sera un album concept avec de nouvelles chansons et une histoire. Je ne peux pas trop parler du synopsis tout de suite, parce qu’on commence le travail», a-t-il poursuivi.

Ils ont l’intention de faire appel à un scénariste et à un metteur en scène. Ils ont déjà approché l’homme de théâtre Matthieu Girard qui a créé, entre autres, le spectacle Les beignes. Serge Brideau aime l’univers un peu psychédélique de ce créateur de Caraquet qui est aussi un ami. Après la sortie du disque, le groupe souhaite créer un spectacle. Tout dépendra du financement, précise l’artiste.

Cette semaine, le groupe acadien présente deux spectacles avec Fred Fortin, à Edmundston et à Caraquet. Ce sont les membres des Hôtesses d’Hilaire qui ont invité l’auteur-compositeur-interprète québécois à offrir des concerts avec eux, lors de leur passage au festival Coup de grâce de Saint-Prime, au Lac-Saint-Jean, en octobre dernier.

«C’est un honneur de partager la scène avec Fred Fortin. C’est un des grands de la chanson et ça fait longtemps qu’il est dans le paysage musical. C’est une influence pour moi et pour les Hôtesses d’Hilaire, à cause de son écriture et sa façon d’approcher la langue française. Ce n’est pas un gars qui est conventionnel dans sa façon de faire la musique.»

Pour ses deux arrêts au Nouveau-Brunswick (le 11 mai à la Salle Léo-Poulin à Edmundston, et le 12 mai au Centre culturel de Caraquet), le groupe a choisi de revisiter certaines œuvres de son répertoire, les plus progressives. Ce sont des pièces qu’ils font moins en spectacle habituellement. Pour l’occasion, le chanteur, reconnu pour son excentricité, se propose de porter sa robe la plus élégante. Les spectacles sont présentés dans des salles où les gens sont assis.

«On l’a fait une fois et ça nous permet de revisiter des chansons qu’on ne fait pas souvent», a ajouté le chanteur qui ajoute qu’ils présenteront à nouveau ce concert à Moncton, cet été, dans le cadre du Festival Mud City Meltdown où ils partageront la scène avec les Hay Babies.

Le groupe sera en tournée au Québec cet été, avec des arrêts, notamment, à Montréal pour la Saint-Jean-Baptiste et les FrancoFolies, ainsi qu’à Tadoussac.