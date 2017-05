Dieppe: Chante ton centre reporté à l’automne

Le projet de chant choral Chante ton centre, à Dieppe, est repoussé de quelques mois, à la suite de problèmes de santé du parrain de l’événement, l’artiste Denis Richard.

Le directeur de Centre des arts et de la culture de Dieppe (CACD), Luc Gaudet, et l’auteur-compositeur-interprète Denis Richard soutiennent que le projet ira de l’avant à l’automne prochain. Ce spectacle qui implique des chorales d’enfants de la région de Dieppe et Memramcook devait être présenté le 27 mai. Or, le spectacle n’est pas prêt puisqu’ils n’ont pas été en mesure de compléter les ateliers préparatoires qui devaient se tenir cet hiver avec les enfants. Ces rencontres avec l’artiste en vedette visent à préparer le concert.

«Pour le moment, on n’a pas de date de déterminée, mais les ateliers seront reportés à l’automne. On est justement en discussion avec toutes les personnes concernées, incluant Denis Richard, pour voir à quel moment on peut envisager la reprise des ateliers et ensuite la présentation des spectacles. Tout nous indique que ce sera possible de reprendre les ateliers à partir du mois d’octobre», a déclaré le directeur du CACD, Luc Gaudet.

Les organisateurs souhaitent présenter le spectacle en janvier ou en mars 2018. Les dates seront annoncées lors du dévoilement de la programmation du Centre, vers le 20 juin. Ce projet rassembleur regroupera environ 150 jeunes choristes des écoles de la région de Dieppe. C’est une première pour la ville de Dieppe. Dans un grand concert, les enfants partageront la scène avec l’artiste parrain, afin d’interpréter une sélection de ses compositions.

Denis Richard se rétablit

Après avoir combattu un cancer il y a quelques années, Denis Richard a de nouveau été frappé par la maladie cet hiver. L’artiste qui a depuis pris du mieux assure que tout va bien maintenant. Il envisage de reprendre ses activités artistiques dès l’automne.

«Je suis en pleine forme et je suis en récupération. Ça va bien», a déclaré l’auteur-compositeur-interprète acadien.

Le projet Chante ton centre lui tient à cœur. C’est un projet auquel il travaille depuis plusieurs mois. Il considère qu’il s’agit d’un cadeau que les enfants lui font.

«Entendre ses chansons interprétées par des enfants est une expérience incroyable», avait mentionné l’artiste lorsque le projet a été lancé à l’automne dernier.

En plus du projet Chante ton centre, il a été invité à se produire avec l’ensemble Ventus Machina de Symphonie Nouveau-Brunswick cet automne. Il est aussi possible qu’il partage la scène avec 1755 dans un concert cet été.