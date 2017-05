Nathalie Renault partagera la scène avec Patrick Bruel en France

La chanteuse de jazz Nathalie Renault a été invitée à se produire en première partie du spectacle de Patrick Bruel à Lyon, en France, dans un grand concert extérieur qui sera présenté devant plus de 5000 personnes.

Après Caroline Savoie, qui a assuré la première partie des concerts de Patrick Bruel au Québec, c’est au tour de Nathalie Renault de partager la scène avec l’étoile de la chanson française. L’auteure-compositrice-interprète de Campbellton a reçu l’invitation de la directrice du Festival Printemps de Pérouges, Marie Rigaud. L’artiste acadienne est emballée. Le concert se tiendra sur une scène extérieure le 1er juillet et la chanteuse offrira une prestation de 50 minutes.

«Cinquante minutes, c’est beaucoup et c’est très généreux de sa part. Faire la première partie d’une méga vedette et en plus, chanter en solo à l’extérieur, c’est un grand défi. Ce sera une décharge d’énergie incroyable. Mais en même temps, il y a 5000 personnes en France qui vont me découvrir. C’est certain que ce moment musical va m’oxygéner au maximum» a exprimé la chanteuse et pianiste.

«Ce projet s’adresse vraiment à la grande en moi. Je suis un peu inquiète. J’ai des peurs et j’espère juste que ça va être une belle expérience et pour moi et pour le public. Je me dis que si on m’invite, c’est que je suis capable de livrer la marchandise, j’imagine. Mais c’est quand même un énorme défi», a-t-elle poursuivi.

La directrice du festival a eu un véritable coup de cœur pour l’artiste acadienne lors de la FrancoFête en Acadie, il y a plusieurs années. Par la suite, elle l’a invitée à plusieurs reprises à se produire à son festival qui a lieu dans la région de Pérouges. Elle a offert des concerts dans des lieux inusités de la cité médiévale française.

«La directrice essaie de faire vivre – autant aux artistes et au public – des moments qui sont autres que juste un spectacle dans une salle standard.»

La chanteuse s’estime privilégiée de partager la scène avec Patrick Bruel. Le chanteur français se fait un devoir de choisir les artistes qui assureront ses premières parties. Il semble qu’il ait un faible pour l’Acadie. Il a beaucoup aimé ce que lui a présenté Nathalie Renault qui, pour sa part, trouve le chanteur et acteur profondément inspirant.

«Je trouve que c’est un artiste complet qui est inspirant. J’aime ses chansons. Il est bon dans plein de choses. Tu vois que c’est un gars qui aime son métier et qui respecte son public. Il a eu des débuts difficiles, mais c’est un gars qui a tenu son bateau et qui s’est rendu loin. Il réussit super bien. Il a un amour pour ce métier-là. On le voit et c’est tangible», a-t-elle partagé.

L’artiste restigouchoise s’apprête à vivre un été bien rempli. Entourée de trois nouveaux musiciens, Julien Breau (contrebasse), Théo Brideau (violon et mandoline) et Clinton Fernandes (batterie), elle a concocté un spectacle qui survole l’ensemble de son répertoire.

«On va faire des pièces de mes trois albums, de nouvelles chansons et quelques interprétations de standards de jazz, mais toujours réarrangés à ma façon. Je pense que ça va donner quelque chose de super le fun», a-t-elle conclu.

De retour dans sa région natale depuis plus de deux ans, Nathalie Renault s’inspire beaucoup de ses racines et de son cheminement pour composer ses nouvelles chansons. Ces pièces pourraient se retrouver sur un quatrième disque prochainement.

En plus de donner le coup d’envoi au Festival de jazz et blues d’Edmundston le 23 juin, elle se produira au Jardin botanique du Nouveau-Brunswick à Saint-Jacques à l’occasion d’un brunch de jazz musical, le 24 juin. Le 1er août, elle est invitée à chanter à la Place des officiers à Fredericton dans le cadre d’une série de concerts en plein air. Finalement, le public de la région Chaleur pourra la voir en spectacle à Beresford fête l’Acadie, le 15 août. Nathalie Renault enseigne aussi la musique parallèlement à sa carrière de chanteuse.