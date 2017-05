La troupe Mathieu Da Costa: donner une voix aux immigrants (Vidéo)

Ouvrant une fenêtre sur les réalités multiculturelles, la pièce (É+Im)migrant.e.s de la troupe de théâtre communautaire Mathieu Da Costa vise à donner une voix à ceux qui quittent leur pays pour aller vers une nouvelle vie.

Il y a bien sûr le théâtre communautaire qui divertit et qui fait rire, mais il y a aussi celui qui suscite une réflexion. Dans un mélange d’humour, de tendresse et d’images troublantes, cette première œuvre de la troupe Mathieu Da Costa invite à réfléchir et à poser un regard sur les réalités des migrants.

Les 11 interprètes âgés de 9 à 71 ans, originaires de plusieurs pays, dont la Côte d’Ivoire, le Congo, le Brésil, la Tunisie, l’Acadie et la Belgique, ont créé ce spectacle à partir de leurs propres histoires. Le dramaturge d’expérience Marcel-Romain Thériault, qui signe la mise en scène, les a accompagnés dans l’ensemble de la démarche. Il a écrit le texte à partir de ce que les interprètes lui ont raconté.

«Ça fait à peu près deux jours que je pleure parce qu’ils m’émeuvent. Il s’est passé ce que j’espérais (…). Ce sont eux qui ont pris en main le spectacle. Leur solidarité s’est manifestée et la communauté s’est créée, de Noirs, de Blancs, de Congolais, d’Acadiens, de Brésiliens et de Tunisiens. Ça me bouleverse», a exprimé M. Thériault à l’issue de la générale mercredi soir.

L’action qui se déroule dans un aéroport est présentée en plusieurs tableaux, dont certains passages très chorégraphiés, symbolisant ainsi le mouvement des peuples à travers le monde. Le sort des réfugiés, les attentats, la difficulté de se trouver un emploi et un logement, l’accueil, les questions que soulèvent l’exil, l’intégration, les douanes, la traversée de l’aéroport; bref, on est confronté à tous les obstacles qu’un immigrant peut rencontrer en arrivant dans son pays d’accueil. Certaines images bouleversent. «On vit la haine, mais on essaie aussi de montrer l’amour dans ce spectacle», mentionne Marcel-Romain Thériault.

«Nous avons une histoire où chacun essaie de raconter un peu son arrivée au Canada», a souligné Serge Abié Zably, un Monctonnien originaire de la Côte d’Ivoire. Il est arrivé au Canada en 2014.

Selon lui, ce projet artistique va au-delà de la création d’une pièce de théâtre. Celui qui n’avait jamais fait de théâtre a trouvé une nouvelle famille en partageant son histoire.

«C’est vraiment le fait de côtoyer les autres qui a permis de monter cela. Si on était resté dans notre coin, je ne pense pas que cette pièce aurait été montée. On a eu plusieurs discussions pour créer le spectacle. Ce sont des efforts qui en valent la peine parce qu’on a pu monter quelque chose de concret et nous avons tissé des relations et des liens d’amitié», a fait valoir le comédien.

Sensibiliser la population

Malgré toutes les bonnes choses qu’ils ont vécues en arrivant à Moncton, il reste que ce n’était pas facile. Vivre dans un pays dont la langue diffère de la sienne constitue un défi puisque souvent, l’intégration passe par la langue, soulève-t-on dans ce spectacle.

Yvette Doiron, une Acadienne native d’Acadieville, estime que son expérience au sein de la troupe est riche.

«J’ai beaucoup aimé la fraternité et les choses qu’on a vécues ensemble. Il y avait un support, une compréhension et puis une belle cohésion dans le groupe malgré nos différences. C’est riche comme expérience», a confié la comédienne.

Les membres de la troupe considèrent que ce spectacle est un bon moyen de sensibiliser la population aux réalités que vivent les immigrants.

«On a tous notre histoire et on vient tous d’un endroit différent. Mais nous ne sommes pas des étrangers. Nous sommes tous humains à la base», a affirmé Serge Abié Zably, qui espère ainsi faire tomber les barrières et les préjugés.

Les comédiens Yvette Doiron et le jeune Zakaria Mhalla de la troupe Mathieu Da Costa. – Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau Une scène de la pièce (É+Im)migrant.e.s de la troupe de théâtre Mathieu Da Costa. – Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau Une scène de la pièce (É+Im)migrant.e.s de la troupe Mathieu Da Costa. – Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau Les membres de la troupe Mathieu Da Costa. – Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau La pièce( É+Im)migrant.e.s se déroule dans un aéroport. On aperçoit sur la photo des passagers en attente de leur vol. – Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau Une scène de la pièce (É+Im)migrant.e.s de la troupe Mathieu Da Costa. – Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau Une scène de la pièce (É+Im)migrant.e.s de la troupe de théâtre Mathieu Da Costa. – Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau Une scène de la pièce (É+Im)migrant.e.s de la troupe Mathieu Da Costa. – Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau

Marcel-Romain Thériault souhaite maintenant que la troupe puisse poursuivre ses activités au cours des prochaines années. Ce projet a été chapeauté par le Conseil provincial des sociétés culturelles. La troupe tient son nom du premier Africain noir connu arrivé en Amérique du Nord. Il était du voyage avec Pierre Du Gua de Monts et Samuel de Champlain en 1604 pour servir d’interprète entre les Européens et les Premières nations.

Après une première représentation à la Salle Jeanne-de-Valois à Moncton, ce jeudi à 19h30, la pièce (É+Im)migrant.e.s sera présentée dimanche (hors compétition) au Festival de théâtre communautaire en Acadie à Kedgwick.