Jonathan Painchaud débarque à Dieppe «la tête haute»

L’amour donne des ailes… Jonathan Painchaud en sait quelque chose. Le Madelinot a créé son plus récent album La tête haute dans le bonheur et c’est cette plénitude qu’il vient partager avec le public de Dieppe dans un concert à l’ambiance décontractée.

Sylvie Mousseau sylvie.mousseau@acadienouvelle.com

Comme bien des musiciens, Jonathan Painchaud a connu des hauts et des bas dans sa vie et dans sa carrière. Si les chansons de son album Mon cœur collé au tien (2013) ont été créées un peu dans la tristesse, à fleur de peau, le point de vue a changé pour son plus récent disque paru en 2016. Il propose une œuvre plus lumineuse.

«Si je fais une rétrospective de mon parcours. Je peux me promener la tête haute et être fier de ce que j’ai accompli. Quand on rencontre une nouvelle personne, on a l’impression d’être plus grand que nature. On dirait que ça nous fait grandir, que ça nous ramène toute la confiance qu’on n’était plus certain d’avoir», a exprimé l’auteur-compositeur-interprète qui évolue dans le monde de la musique depuis 22 ans.

Chaque fois qu’il sort un disque, il admet qu’une part de doute s’installe en lui. Est-ce que le public sera réceptif? Malgré ses incertitudes et la montagne russe qui a traversé parfois son parcours, il remercie la vie et le ciel de pouvoir faire ce qu’il aime et que les gens soient encore au rendez-vous.

«J’ai eu la chance que la montagne russe remonte chaque fois, mais ça veut dire beaucoup d’effort, croire en ce que l’on fait, prendre son temps et son mal en patience le temps qu’on n’est plus la saveur du mois», a confié l’artiste, sachant qu’il mène une carrière à risque.

Pour son spectacle à Dieppe, il se présente en trio, avec deux guitares acoustiques, une basse et trois voix. Le côté folk occupe le haut du pavé dans cette proposition. Il parcourt l’ensemble de son répertoire, depuis le groupe Okoumé jusqu’à aujourd’hui.

«Ce sont des versions un peu épurées où nous mettons l’accent sur le caractère folk de mes chansons. C’est une formule qui me permet de prendre mon temps, de m’asseoir et de raconter l’univers de Jonathan Painchaud», a-t-il expliqué.

Derrière chaque chanson de cet artiste, il y a des histoires et des personnages qui existent. Ce sont comme de petits films. Fin observateur du monde qui l’entoure, il reprend des éléments du quotidien qu’il bonifie pour en faire des chansons. Il suffit de voir la vie comme un conteur, considère-t-il.

«C’est un peu ma “job” de mettre en lumière ces éléments, un peu comme un réalisateur de film, mais avec des chansons.»

Comme Acadien, Jonathan Painchaud n’a pas hésité une seconde à accepter l’invitation offerte par le Centre des arts et de la culture de Dieppe. Il rappelle que la région de Moncton est souvent un arrêt obligatoire pour les Madelinots en migration. Il aimerait jouer plus souvent au Nouveau-Brunswick. Il ne s’est pas produit à Dieppe depuis 2012.

«Il y a une certaine parenté entre le public acadien et celui des Îles-de-la-Madeleine. L’accent diffère un peu, mais j’ai l’impression d’être dans la famille pareille. Je ne sais pas si ce sont les sensibilités de l’Est, mais il y a quelque chose de similaire. Même si je ne reconnais pas nécessairement les visages, j’ai l’impression d’être chez nous pareil», a-t-il ajouté.

Son spectacle à la Caserne de Dieppe, ce samedi (13 mai, 20h) est le seul qu’il présente au Nouveau-Brunswick dans le cadre de sa tournée printanière. Parallèlement à la musique, Jonathan Painchaud mène une carrière dans les affaires. Avec son frère Alexandre Painchaud, il a lancé une chaîne de boutiques spécialisées dans la vente de cigarettes électroniques dans la région de Québec.