L’Été musical de Barachois célébrera la musique canadienne

L’Été musical de Barachois célébrera le Canada en explorant diverses facettes de sa musique. Des artistes de renom, dont le pianiste Charles Richard-Hamelin, figurent au programme de cette 37e saison de neuf concerts qui prendra son envol le 27 juin.

Après avoir connu une légère baisse de fréquentation en 2016, les codirecteurs artistiques, Julien LeBlanc et Pierre-André Doucet, souhaitent élargir le public cette année.

«Il y a toujours un désir d’amener des gens qui ne viennent pas habituellement, de faire découvrir le répertoire et ce bel endroit qui est l’église de Barachois. L’été dernier, on a connu une petite baisse alors on espère que cette année, ça va être différent. Il y a tellement de causes qui entrent en ligne de compte, mais on continue de s’acharner et de trouver des moyens d’intéresser les gens et de rejoindre un public plus large», a déclaré Julien LeBlanc.

La soprano acadienne Nathalie Paulin, qui sera de retour à Barachois cet été, se fait un devoir de promouvoir cette forme d’art. C’est un genre musical accessible, rappelle-t-elle. Comme pour l’ensemble du domaine du spectacle vivant, la musique classique fait face à des défis de diffusion et d’assistance. La petite église historique de Barachois, de 225 places, revêt un charme particulier, précise-t-elle.

«Ils (les directeurs artistiques) ont développé une série de très haut niveau. J’ai beaucoup d’amis qui ont été absolument charmés d’aller au Nouveau-Brunswick, de découvrir l’église de Barachois avec l’acoustique tout à fait jolie et plaisante et un public qui apprécie beaucoup», a exprimé la soprano acadienne Nathalie Paulin qui enseigne le chant à l’Université de Toronto.

Des artistes de partout au pays veulent jouer à Barachois, mentionne Julien LeBlanc. Le plus difficile est d’arriver à faire des choix.

Afin de souligner le 150e anniversaire de la Confédération canadienne, les responsables de l’Été musical ont concocté un menu estival qui évoquera les vastes paysages musicaux et l’histoire du pays. La plupart des programmes incluent de la musique canadienne.

«Même si le pays est jeune du côté musical (le répertoire a commencé à se développer au 20e siècle), il y a quand même un très riche répertoire de compositeurs canadiens. On veut vraiment faire découvrir ce répertoire au public», a indiqué le codirecteur artistique.

Quelques étoiles de la scène classique seront au rendez-vous, dont certains qui font un retour à l’Été musical. C’est le cas du pianiste Charles Richard-Hamelin qui s’est déjà produit à l’Église historique de Barachois avec le Trio Hochelaga. Celui qui peut se vanter d’être le premier pianiste canadien à avoir remporté une médaille au prestigieux Concours Chopin, présentera un récital d’œuvres variées le 24 août. Le violoncelliste Stéphane Tétreault, le premier violon de l’Orchestre métropolitain Yukari Cousineau, connu pour sa collaboration avec le chef Yannick Nezet-Séguin, le ténor Owen McCausland ainsi que le Duo Double-Double sont parmi les musiciens qui se produiront à Barachois cet été. Chaque concert aura un thème qui exposera une facette du Canada, comme dans Soleil de minuit, nuit polaire où Stéphane Tétreault et Pierre-André Doucet inviteront le public à découvrir l’Arctique en plein été. Les pianistes Pierre-André Doucet et Julien LeBlanc qui assurent bénévolement la direction artistique de l’Été musical depuis six ans, se produiront à quelques reprises pendant l’été avec d’autres musiciens. Julien LeBlanc donnera le coup d’envoi à l’Été musical dans un récital intitulé Mélodies passagères avec la soprano Marianne Lambert.

Une première formation

Nathalie Paulin et Julien LeBlanc dirigeront un nouveau programme de formation qui rassemblera de jeunes chanteurs et pianistes du Canada, dans le but de créer un concert entièrement canadien. L’Académie d’art vocal de l’Été musical de Barachois en sera à sa première année d’existence.

«C’est un essai. On tâte le terrain. On a choisi les chanteurs. C’est pour voir s’il y a un intérêt. C’est une expérience assez unique de travailler du répertoire canadien. Il y a une belle relève qui s’en vient. On voulait aussi amener au Nouveau-Brunswick les choses qu’on pourrait faire dans le futur avec des gens de chez nous», a fait valoir la soprano.

Pendant une semaine, les jeunes musiciens professionnels se retrouveront à Barachois afin de préparer ce récital qui sera présenté le 13 juillet. Certaines classes de maître seront ouvertes au public.

«C’est merveilleux parce que c’est de la musique très abordable. Il y a des textes magnifiques. On a choisi des œuvres en français et en anglais», a ajouté Mme Paulin.

Ce concert sera aussi présenté à Fredericton et Charlottetown. L’Été musical s’étendra du 27 juin au 7 septembre. Toute la programmation peut être consultée sur le site de l’événement.