Les tarifs de Marine Atlantique augmenteront en avril

Les tarifs des traversées de Marine Atlantique augmenteront de 2,6 pour cent le 1er avril.

Dans un communiqué, la société explique que les ajustements apportés à la tarification sont nécessaires afin de refléter l’augmentation des coûts associés aux matériaux, aux fournitures et à la main-d’oeuvre, et pour assurer un service de qualité et fiable pour ses clients.

Aucune augmentation au supplément pour le carburant de 15 pour cent n’est toutefois prévue.

L’année dernière, les prévisions budgétaires initiales indiquaient que des augmentations seraient nécessaires, alors que la société passerait à un carburant diesel marin plus dispendieux afin de répondre aux nouvelles exigences environnementales d’ici le 1er janvier 2020.

Marine Atlantique offre un service de traversier entre l’île de Terre-Neuve et la province de la Nouvelle-Écosse.