Une communauté de la Nouvelle-Écosse pourrait voir des fusées décoller

Une petite communauté rurale de la Nouvelle-Écosse pourrait bientôt devenir une base de lancement de fusées transportant des satellites.

L’entreprise Maritime Launch Services dit avoir décidé de construire un pas de tir près de Canso et Hazel Hilll.

La compagnie néo-écossaise affirme avoir choisi l’endroit – qui est situé dans la municipalité de Guysborough – après avoir analysé 14 emplacements potentiels à travers l’Amérique du Nord.

Une fois complété, le site serait utilisé pour lancer la fusée ukrainienne Cyclone 4M.

Le fournisseur ukrainien de la fusée, Yuzhnoye et Yuzhmash, a construit et lancé plus de 400 vaisseaux spatiaux en 62 ans de service, a indiqué Maritime Launch Services.

John Isella, président Maritime Launch Services, est sûr de pouvoir procéder à un premier lancement en 2020.