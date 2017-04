IPÉ: aide téléphonique aux victimes d’agressions sexuelles critiquée

Un député provincial de l’Île-du-Prince-Édouard critique le temps de réponse constaté à un service d’aide téléphonique dédié aux présumées victimes d’agressions sexuelles.

Le député libéral de Charlottetown-Brighton, Jordan Brown, affirme que récemment, une présumée victime a composé le numéro de téléphone du Centre sur les viols et les agressions sexuelles et a entendu un message enregistré lui demandant de laisser son nom et son numéro de téléphone.

Le message enregistré ajoutait que la victime serait rappelée dans un délai de sept jours. Elle a finalement dû attendre pendant environ 24 heures.

Le gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard a répondu aux remarques du député Brown en rappelant qu’il existait dans la province plusieurs ressources d’aide aux victimes de violence.