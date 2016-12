Les campagnes de financement: les intérêts partisans des libéraux contre la parole de Trudeau

Afin de comprendre pourquoi Trudeau hésite à répondre aux critiques croissantes concernant les campagnes de financement de son parti, il suffit de suivre l’argent.

Les rapports des campagnes de financement enregistrés jusqu’à maintenant auprès d’Élections Canada pour l’année 2016 démontrent clairement pourquoi le premier ministre défend bec et ongles la pratique controversée de passer du temps en privé avec certains groupes de donateurs riches en échange de contributions à son parti.

L’histoire que révèlent les chiffres est plus convaincante que ce qu’avance Trudeau; sa participation aux activités de financement est pour le bien de la classe moyenne, affirme-t-il. Ils offrent aussi une idée de la raison pour laquelle les libéraux, jusqu’à maintenant, refusent de répondre aux appels de changer leur façon de faire.

Voici quelques faits saillants:

Premièrement, en matière de dons recueillis, les conservateurs demeurent en tête de liste. Bien que les libéraux ont l’avantage de diriger le pays, ils ont recueilli moins d’argent que l’opposition officielle pendant les trois premiers trimestres de 2016. Le fait d’être l’opposition motive probablement les troupes conservatrices.

Or, l’avance du Parti conservateur a diminué d’un trimestre à l’autre cette année (peut-être en raison de la stratégie payer pour une rencontre des libéraux). Cet avantage des conservateurs est néanmoins notable. Ce parti traîne de loin en intentions de vote et, dans le meilleur des cas, doit attendre trois ans avant de reprendre le pouvoir. Il est sans chef permanent et présente au pays une sélection de chefs potentiels qui débordent d’ambition, mais qui déçoivent le public.

Les campagnes de collecte de fonds du NPD sont de moins en moins fructueuses depuis la dernière campagne.

La rétrogradation de Thomas Mulcair le printemps dernier y a certainement contribué. Le NPD fédéral risque aussi de s’opposer au gouvernement néo-démocratique de l’Alberta concernant le dossier des oléoducs. Dans les milieux d’affaires, la ministre Rachel Notley est l’attrait principal du parti (et en est le seul).

Lors du premier trimestre complet après le vote de confiance, qui a pris fin le 30 septembre, le NPD a recueilli moins d’un million de dollars, c’est-à-dire neuf fois moins que le montant recueilli lors de la même période l’an dernier pendant la campagne électorale.

Autre fait saillant: le Bloc Québécois reçoit des rations de famine. Le parti souverainiste n’a recueilli qu’un modeste 100 000 $ pendant le trimestre prenant fin le 30 septembre. Si l’ancienne ministre du Parti Québécois, Martine Ouellet, entre dans la course pour la direction fédérale l’an prochain, le parti ne pourra pas lui payer son salaire actuel à titre de membre de l’Assemblée nationale. Il n’aurait pas un siège fédéral sécuritaire à lui offrir non plus.

Des mesures existent pour permettre à Trudeau et aux libéraux de désamorcer une partie de la controverse, voire toute la controverse, concernant leurs pratiques de financement. Toutefois, ils risqueraient de compromettre leurs intérêts partisans ainsi que l’avantage qui leur est accordé par leur statut gouvernemental.

Ils pourraient s’inspirer de leurs cousins au Queen’s Park et interdire au premier ministre, à ses ministres et à leurs secrétaires parlementaires de prendre part aux activités de financement privées. Mais même si on étendait cette interdiction aux autres chefs de parti, les libéraux, en vertu de leur position de pouvoir, seraient les perdants, car nombreux sont ceux qui paieraient pour avoir un accès exclusif aux fonctionnaires.

Trudeau pourrait suivre l’exemple du Québec et descendre le plafond des dons aux partis politiques de 1 500 $ par année à 100 $. À ce niveau, il ne vaudrait pas la peine de mettre en œuvre des activités de financement exclusives.

Le Québec contrebalance ces plus petites contributions par moyen d’une subvention publique basée sur les votes reçus par chaque parti dans l’élection précédente. Dans le même esprit, Trudeau pourrait rétablir la subvention versée pour votes reçus mise en place initialement par Jean Chrétien et ensuite abolie par Stephen Harper.

Si c’est le choix des libéraux, ceux-ci pourraient minimiser les répercussions sur les deniers publics en diminuant ou en éliminant l’allégement fiscal pour les contributions politiques individuelles.

Cependant, en rétablissant la subvention versée pour votes reçus, Trudeau viendrait en aide au NPD, au Bloc Québécois et au Parti vert qui manquent tous désespérément d’argent. De plus, cette décision consoliderait l’avantage des conservateurs dans les campagnes de financement.

Lors d’une entrevue de fin d’année avec Radio-Canada la semaine passée, le premier ministre, pour la première fois, a très brièvement rompu le silence concernant l’approche de son gouvernement quant aux campagnes de financement. Presque du même souffle, Trudeau a réitéré qu’il mettra en place un nouveau système de vote avant l’élection de 2019.

De différentes façons, ces deux questions opposent les intérêts partisans du Parti libéral à la promesse de Trudeau aux Canadiens. C’est une question d’équilibre qui n’est pas plus facile pour le premier ministre actuel que ce ne l’a été pour ses prédécesseurs.