Un conte de Noël

À cette époque, les messes de minuits étaient à minuit. Les parents de Julia l’avaient couchée de bonne heure parce que ce soir-là, elle allait assister à sa première messe de Noël… elle allait aller à la messe des grands!

Julia ne réussissait pas à s’endormir même si, pour lui faire plaisir, ses parents lui permirent de se coucher dans leur lit. Il faut dire que les derniers jours avaient été chargés d’émotions. Les plus vieux étaient revenus des études, les uns après les autres. C’était le plus beau moment de l’année.

Julia voyait tous les cadeaux sous l’arbre de Noël défiler dans sa tête. Ils n’étaient pas tous pour elle, mais c’était excitant quand même.

Peut-être que la petite boîte emballée d’un papier illustrant un gros père Noël renferme la chaîne que j’ai demandée? Et l’autre boîte avec des sapins décorés, qu’est-ce qu’il peut bien y avoir à l’intérieur?

Voyant qu’elle ne dormait pas encore, Léonard, un de ses grands frères est venu s’asseoir près d’elle.

– Tu ne dors pas encore?

– Non, Léo, c’est impossible…

– Tu veux que je te raconte une histoire?

– Oh oui! S’il te plaît!

Léonard lui raconta l’histoire d’un vieil homme qui était venu au village à la fin de novembre. C’était en 1901. L’institutrice de la petite école des rapides était gravement malade et plus personne ne pouvait enseigner. Le vieil homme s’était présenté devant monsieur le curé et avait proposé de la remplacer le temps qu’elle aille mieux. Sans trop avoir le choix, monsieur le curé avait accepté.

Au fur et à mesure que Léonard racontait son histoire, la petite Julia voyait les scènes défiler dans sa tête. Les mots que prononçait son frère se transformaient en images. Julia se voyait comme une élève dans la classe du vieil homme qui faisait découvrir aux enfants le monde qu’il avait parcouru.

Il leur parlait de Jules Verne et de ses romans fabuleux. Il leur racontait comment il avait vécu l’ouverture de la tour Eiffel. Il leur décrivait la sensation d’une tempête de sable dans le désert et la beauté des pyramides en Égypte.

Le vieil homme, finalement, était reparti au moment où l’institutrice avait retrouvé la santé peu avant Noël. Mais au fond, dans le cœur des enfants et de tous les villageois, le vieil homme n’était jamais parti. Il avait transformé la destinée du village et de ces citoyens.

Au dire de tous, conclua Léonard, le vieil homme avait offert aux enfants le plus beau cadeau de Noël. Il leur avait donné le goût d’apprendre et de découvrir le monde.

Julia s’endormit rapidement après que Léonard eut terminé son histoire. Elle continua de rêver au vieil homme et à son école. En fait, même une fois réveillée, pendant la messe et le réveillon, puis pendant l’échange de cadeaux, Julia était encore dans un état de rêve, fascinée par l’histoire du vieil homme.

– Un jour, moi aussi je changerai le monde! se disait-elle. Je deviendrai enseignante.

***

À tous les enseignants, à toutes les enseignantes et à tous ceux qui transforment chaque jour la vie des enfants en leur donnant l’envie de se dépasser, d’apprendre et de rêver à un monde meilleur, je vous souhaite un très joyeux Noël, une bonne année et des vacances énergisantes!