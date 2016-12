Noël loin des siens

Je suis rentrée chez moi cette semaine, après des heures d’attente infructueuses à l’aéroport de Charlottetown, une nuit à l’hôtel, la traversée des trois provinces maritimes en autobus et une longue attente à l’aéroport d’Halifax. Tout ça pour retrouver ma maison! Ceci dit, ce genre de tribulation ça rapproche les gens.

Ainsi, dans l’avion me ramenant à Terre-Neuve, j’ai eu la chance de faire la connaissance de Martin, un gars de Caraquet, ingénieur mécanicien sur les remorqueurs de haute mer qui patrouillent autour des plateformes de forage. J’étais bien excitée à l’idée de retrouver les miens, le soir même, pour décorer l’arbre de Noël, Martin, lui, venait de quitter sa petite famille, sa femme et ses deux jeunes enfants, pour aller prendre son service sur le remorqueur Atlantic Eagle pour quatre semaines.

Je lui ai posé bien des questions sur son travail, sur la vie à bord de ces bateaux qui, bien que très sécuritaires, sont comme des bouchons sur l’eau. Sans exagération, avec beaucoup de simplicité, il m’a expliqué qu’il lui restait une nuit à terre avant le départ avec 16 autres membres d’équipage et qu’il ne reviendrait sans doute pas au port durant ces quatre semaines, puisque leur bateau tourne autour de la plateforme Terra-Nova, prêt à intervenir en cas de difficultés.

Ces moments de l’année, synonymes de réunions de famille et de soirées autour du feu, sont les plus difficiles en mer: le froid, le vent, les vagues de plus en plus lourdes font de la vie de tous les jours un exercice permanent d’équilibre et de résistance où il est parfois tout simplement impossible de trouver le sommeil.

Martin ne se plaignait pas, bien au contraire, le travail est bien payé et quand on a été élevé dans une famille de pêcheurs on a la mer dans le sang. N’empêche, dimanche soir, dans la nuit, un vent violent s’est levé et j’ai pensé à lui qui s’apprêtait à larguer les amarres pour les Grands Bancs.

Ils sont nombreux les gens qui n’auront pas la vie facile dans les semaines à venir, qu’ils soient dans les hôpitaux, les foyers de soin, sur le pont d’un bateau ou sur le haut d’un poteau électrique. Ne les oublions pas.

Joyeux Noël, Martin!