Des oranges et des patates

À une certaine époque, Noël n’avait rien de faste. On était bien loin des milliers de cadeaux sous le sapin. Les parents plaçaient une orange dans le bas des enfants, un fruit qui valait de l’or, dans un geste qui se voulait surtout un remerciement pour l’année qui venait de passer. Cependant, il y en avait qui plaçait également une patate ou un morceau de charbon, signe qu’il y avait encore du travail à faire. Cette année, nous reprenons cette vieille tradition. Mais laissons faire le charbon: c’est sale et ça pollue.

N’ayez crainte. Les oranges seront bien plus nombreuses que les patates. Car oui, il y aura quelques patates (pas un sac, juste une par bas) que nous décernerons à quelques «enfants» qui auront tout intérêt à connaître une meilleure année 2017. Je vous sens un brin inquiets tout d’un coup…

*****

Allons-y avec les oranges.

À tout seigneur tout honneur, débutons avec nos collègues journalistes, qui sont appelés à couvrir les événements sportifs dans un monde technologique de plus en plus efficace et qui impose la pression de la rapidité. Votre travail est apprécié.

Des fruits sont aussi offerts à l’Attack de l’Atlantique (ringuette), à l’Acadienne Kim Deschênes (des Canadiennes de Montréal de la Ligue nationale de hockey féminin), à Charles Lavallée (joueur de football émérite), à la gang de Sweet Spot Squad (vidéos de trucs sportifs), au crasher Bruno Richard et aux Acadian Boys (hockey sur étang).

Ajoutons à cette liste l’olympienne Geneviève Lalonde, Marie-Pier Arsenault (100 points avec les Aigles Bleues), le joueur de squash Éric LeBlanc, la judoka Ariane Levesque (et plusieurs autres), les jumeaux Alex et Allain Saulnier (hockey universitaire), l’éducateur physique Rhéal Hébert (sports para), les JC’s de Bouctouche (organisation du tournoi de la Coupe Allan en 2017), Sean Couturier, les immortels Bernard DeGrâce (arbitre) et Patty Blanchard (course).

Poursuivons cette distribution santé avec Conor Garland (Wildcats de Moncton), l’ensemble des dirigeants et joueurs du hockey scolaire, les Castors de Saint-Quentin (deuxième Coupe du Président en trois ans dans le Circuit régional de hockey du Nord-Ouest), le Au P’tit Mousse de Lamèque (deuxième titre en trois ans dans la Ligue de hockey senior Nord-Est), René Savoie (président de la Ligue de hockey senior Acadie-Chaleur), Moncton et Dieppe qui recevront les 9es Jeux de la Francophonie en 2021 ainsi que le coureur Allan Lagacé (marathon de Boston malgré la paralysie cérébrale).

Déjà fini? Non. Ne vous en faites pas: il me reste encore plein d’oranges savoureuses et juteuses à distribuer.

Elles iront dans les bas de Noël de Philippe Myers (Équipe Canada junior), de Noémi Mallet (joueuse de soccer à l’Université de Mobile en Alabama), de Shayne Dobson, de Danielle Dorris et de Simon Richard (athlètes paralympiques), des arbitres olympiens en badminton Éric Desroches, Gérald Arsenault et Jean-Guy Poitras, du bûcheron sportif Marcel Dupuis, de Gilles Cormier (bénévole de l’année à Hockey Canada), des responsables du Champs de rêve à Dalhousie (baseball pour jeunes handicapés), de la coureuse de la relève Laura Dickinson, de Dave Cowan (Classique de golf Luc-Bourdon), du lutteur Marc Roussel, alias Marko Estrada, et de tous les lutteurs professionnels acadiens (pour eux, ce sera une caisse chacun car je tiens à ma peau!).

Je n’oublierai pas non plus le triathlète Lee Roy, Carole Fournier (course extrême), les coureurs (qu’ils soient élite ou simplement pour se mettre en forme), Paul Morrison et Nathalie Boivin (intronisés au Temple de la renommée de Course NB), les gens de Course NB et d’Athlétisme NB, tous les athlètes étudiants à l’U de M, le lanceur de poids Jonathan Gionet, le jeune kick-boxeur Zachy Michaud, les joueuses des Étoiles de l’école Grande-Rivière de Saint-Léonard (20e championnat provincial scolaire de balle molle), le skieur paranordique Louis Fortin ainsi que le boxeur Dominic Babineau.

Je sais, on aurait pu en écrire encore des dizaines. Mais il faut bien laisser un peu de place dans cette réflexion pour ceux qui recevront – gentiment, bien entendu – une patate dans leur bas accroché à la cheminée.

Je pense ici au hockey senior (pour les nombreuses scènes de violence gratuite qui ont fait la manchette), au gardien Keven Bouchard (il a nargué les journalistes québécois à son arrivée avec les Wildcats), à la haute direction des Aigles Bleus (qui peine à offrir les moyens nécessaires pour mettre sur pied de bonnes équipes) et au Miracles de Moncton au basketball (pour avoir congédié l’entraîneur-chef acadien Serge Langis).

Il y en a aussi pour Brandon Kenny (suspendu pour deux ans du hockey), à l’Hôtel Gagnon d’Amqui (qui a quitté la LHSNE après une seule saison), aux Fisher Cats de Moncton (cette équipe de baseball senior devait tout gagner, paraît-il…), aux grands manitous de Hockey NB pour avoir mal géré le dossier de Shani Rossignol (à qui nous offrons une orange d’ailleurs), au Titan d’Acadie-Bathurst (pour la saison nettement en deçà des attentes de 2015-2016), au lanceur de javelot Caleb Jones (qui a abandonné tout juste avant les essais olympiques), à l’ex-défenseur du Titan Guillaume Brisebois (qui a demandé une transaction) et aux pas assez nombreux partisans des Commandos de Dieppe (l’équipe junior A des Maritimes a annoncé son déménagement à Edmundston en novembre).

Ajoutons des patates à Pierre Bergeron (entraîneur adjoint du Titan arrêté pour des facultés affaiblies alors qu’il transportait deux joueurs dans son véhicule), aux Whoopers de Renous (expulsés de la Ligue de hockey senior Acadie-Chaleur après seulement deux matchs) et à David Mitchell (des Ice Dogs de Néguac, suspendu pour la saison en raison d’un geste dangereux avec son bâton) et je crois que nous avons fait le tour.

Oups! Il m’en reste une dans le fond de mon sac. À qui vais-je la donner… Au gouvernement Gallant qui tarde à adopter des mesures fiscales incitant sa population à pratiquer l’activité physique.

Ça ne veut pas dire que vous n’avez pas été gentils en 2016; simplement qu’il y a place à amélioration.

À vous, chers lecteurs et lectrices qui lisez nos écrits sur toutes nos plateformes (papier et numériques), les arbres de la Floride ne fournissent pas assez de fruits pour vous gâter. Alors, du fond du coeur et au nom de mes collègues Stéphane Paquette, Robert Lagacé et des autres qui ont collaboré de temps à autre à enrichir cette section, je vous souhaite un très joyeux Noël.

Tiens, il me reste bien quelques oranges pour eux…

*****

La semaine prochaine dans cette chronique, nous vous invitons à découvrir l’athlète de l’année 2016 selon l’équipe éditoriale de la section sportive de l’Acadie Nouvelle. Faites vos prédictions!