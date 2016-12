Le GPS de pépére Noël

Les lutins jumeaux Gueling-Guelang et Beding-Bedang cherchaient le cadeau idéal à offrir à pépére Noël.

– Qu’est-ce qu’on pourrait bien offrir à quelqu’un qui a déjà tout?, se lamentait Gueling-Guelang, pendant sa pause eggnog sans gluten.

– Une nouvelle poche peut-être, risqua Beding-Bedang. Celle qu’il utilise depuis le règne de Victoria est pas mal usée. L’année passée, il avait même perdu tous les cadeaux des petits réfugiés au-dessus de la Méditerranée, en la soulevant pour déposer leurs présents directement dans leurs zodiacs surchargés alors qu’ils fuyaient la guerre. Tu te souviens? La poche s’était déchirée et les cadeaux des enfants avaient été engloutis par la mer en furie.

– Ouais. Dire que je leur avais fait des belles tites tours Eiffel en bâtons d’allumettes bleu-blanc-rouge, et plouc! À l’eau!

– Ça aurait été mieux de leur lancer des GI Joe en plastique, ça flotte, ricana Tchik-ke-Tchik, le nouveau lutin stagiaire originaire de l’Ouïgour dont l’humour noir se mariait mal à la candeur naturelle des autres lutins qui, de guerre lasse, avaient fini par le prendre en grippe.

– Très drôle, l’admonesta Gueling-Guelang. Tiens, pour te rendre utile, va donc pelleter le fumier des rennes de pépére Noël.

Les lutins jumeaux continuèrent à discuter du fameux cadeau pendant un long moment. L’an dernier, ils lui avaient offert des verres à triple foyer, pour qu’il puisse mieux discerner le trou des cheminées lorsqu’il se trouvait au-dessus des maisons. L’année d’avant, c’étaient des appareils auditifs, vu qu’il n’entendait plus rien quand les enfants lui racontaient leurs secrets dans le bruit commercial des centres d’achat.

Oui, pépére Noël se faisait vieux.

***

Ils allèrent donc consulter Friggin-Vortex, le lutin monctonien récemment promu au service à la clientèle étant donné son don spectaculaire: il pouvait parler deux langues en même temps!

– Un Christmas gift pour Santa? Well, pourquoi pas un Djipiesse, dit-il, Santa aviont un hard time à sawouère yousse qu’i’ alliont anyway.

– Qu’est-ce qu’i’ dit? Qu’est-ce qu’i’ dit?, turluta Tréma-Frétillant, un lutin français réfugié au Pôle-Nord pour fuir l’anglicisation rampante de la France.

-Tu counnais pas le Djipiesse?, borborygma Friggin-Vortex, aussi ahuri que Vangéline le jour de la Déportation. C’t’un Global Positioning System, man!

– Désolé, susurra Tréma-Frétillant, dans une langue on ne peut plus châtiée, je ne, m’enfin, non, du coup, voilà.

– Eh ben, proclama Gueling-Guelang, félicitations Friggin-Vortex! Ce sera un Gépéesse!

– Ah! Un Gé-Pé-Esse! Je kiffe! Mais grave! Quelle bonne idée!

– C’est ça c’que je disions, répliqua Friggin-Vortex, vexé. Un Djipiesse!

– C’est une boussole?, risqua Tchik-ke-Tchik qui revenait en courant.

– T’as déjà fini de pelleter le fumier, toé?, lui lança Beding-Bedang.

– Ça s’est fait vite à matin: les rennes sont constipés ben dur!

– Ciel, frissonna Tréma-Frétillant, chuis tombé z’en Nouvelle-France! Diantre!

– Worry pas ta brain, rétorqua Friggin-Vortex, chu pas stuck su ma langue, moâ, pis chu right fier, man!

– Tiens, je vais télécharger le logiciel Babbel, balbutia Tréma-Frétillant, je crois que ça me sera utile. Ah! c’que j’love ma life!

Et c’est ainsi que pépére Noël reçut en cadeau un superbe GPS.

***

Malheureusement, la nuit de Noël, la Fée des Étoiles, sous l’effet d’un cannabis puissant légalisé pour causes médicales afin de combler le déficit de taxes perdues depuis qu’on interdisait le tabac pour les mêmes raisons, se mit à secouer vigoureusement sa baguette magique, malgré les hauts cris des lutins, provoquant une pluie d’étoiles filantes intersidérale qui perturba grandement le fonctionnement du GPS de pépére Noël.

Comme il fallait s’y attendre, les enfants ne reçurent pas leurs cadeaux traditionnels, le GPS donnant les mauvaises indications!

C’est ainsi que les enfants des pays du Grand Nord, habitués à recevoir des mitaines en cuir mâché reçurent des poupées vaudous en paille tressée et que nombre de petits africains reçurent des raquettes de neige en babiche!

On raconte même qu’en Papouasie on vit des enfants aux prises avec des gougounes de phentex qu’ils lancèrent illico dans la mer croyant qu’il s’agissait d’une nouvelle espèce de tortue.

Partout sur terre, des milliers de petites filles furent horrifiées – mais pas toutes! – de recevoir des ceintures de cowboys, tout comme le furent des milliers de petits garçons – mais pas tous! – aux prises avec des trousses de maquillage.

Enfin, une rumeur qui connut un succès viral dans les médias sociaux soutient qu’une nuée de Bescherelle français tomba tout le tour du parc Braemar à Moncton. Mais ça reste à confirmer.

***

Évidemment, lorsqu’il apprit la catastrophe du GPS, pépére Noël en fut profondément affecté. Jamais, jamais, jamais une telle chose ne s’était produite. Et il ne pourrait pas arranger les choses avant un an!

Les enfants ne me pardonneront jamais cette erreur, hurlait-il dans les couloirs silencieux de sa maison magique.

– Pour sûr qu’i’ z’alliont te pardounner, lança Friggin-Vortex, pour se faire pardonner lui-même d’avoir suggéré le cadeau empoisonné. Santa, t’es everything qu’i’ z’ont ever voulu!

– Qu’est-ce qu’i’ dit? Qu’est-ce qu’i’ dit?, yodla Tréma-Frétillant.

– Tchecke su ta babelle!, rétorqua Friggin-Vortex.

Cela fit bien rire tous les lutins. Même pépére Noël s’autorisa un petit sourire. Mais sa décision était prise.

***

Ce qu’ignorait pépére Noël, c’est que tous ses cadeaux entremêlés suscitèrent la curiosité de millions d’enfants de par le monde. Tout d’un coup, une génération entière se mit à fouiller partout, partout, pour tenter de savoir qui était les autres enfants du monde, et ce qu’était le monde, et s’il était grand, et s’il était beau, et pourquoi il existait, et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi…

Puis, un jour, un jour à la fois, grâce aux enfants, une grande chaleur fraternelle, balayant forêts de peurs, montagnes de cupidité, océans de sang et vallées de larmes, s’installa dans le cœur des humains.

La haine humaine disparut, et toutes les guerres que menaient tambour battant les adultes qui prétendaient aimer les enfants, cessèrent l’une après l’autre.

Et pépére Noël pu, enfin, prendre une retraite bien méritée, habilement remplacé auprès des petits enfants par des milliers de parents trop heureux de pouvoir offrir à leurs enfants le plus cadeau qui soit: la paix!

JOYEUX NOËL, adorables lecteurs zé lectrices adorées!

Han, Madame?