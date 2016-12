Un Noël simple

Je n’ai pas acheté de cadeau de Noël à ma blonde cette année. À mes parents non plus. Même pas à ma grand-mère. Et ils ne m’ont rien offert.

Je vous assure que tout va bien et que ma famille ne m’a pas renié. Je n’ai pas passé mon réveillon en linge mou dans mon appartement à manger du McDo tiède et des chips au ketchup.

C’était voulu. Et même depuis longtemps.

Au cours des dernières années, on a tenté à plus d’une reprise de faire une croix sur les cadeaux pour miser sur ce qui compte vraiment, soit de passer du temps ensemble.

Comme ma famille rapprochée ne compte pas de jeunes enfants, c’était une maudite bonne idée. On a quand même fini par briser les rangs chaque fois. Une bouteille de vin par ci. Des livres, des vêtements et des bijoux par là.

Cette année, on a enfin réussi notre coup.

Le 24 au soir, l’arbre était tout illuminé. Aucun cadeau ne se trouvait en dessous. C’était assez particulier.

On a mangé ensemble. On a placoté pendant des heures, on a bu des bulles, mangé des huîtres, de la dinde et des patates. On a (une fois de plus, hélas) écouté l’album de Noël de Lina Boudreau.

Comme on n’avait pas eu à se taper du magasinage et de l’emballage de dernière minute, tout le monde était un peu plus zen qu’à l’habitude (ou «hygge» pour les plus branchés).

Puis vers 1h, comme on bâillait tous un peu dans nos verres de champagne, on est repartis chacun de notre côté. Les bras vides, comme prévu.

Sans livres qu’on ne lira pas avant 2019, sans pantoufles de Phentex, sans mitaines de four du Canadien de Montréal «remportées» lors de l’échange cadeau.

Et puis vous savez quoi? Cette veille de Noël n’était pas moins agréable qu’à l’habitude. Elle était peut-être même mieux réussie.

C’est à se demander si on a les priorités à la bonne place et si l’on ne rit pas un peu de nous en nous faisant croire que l’on doit crouler sous les cadeaux pour avoir du plaisir à Noël.