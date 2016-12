2016: le grand brouillard des extrêmes

Difficile d’esquisser un bilan de l’année 2016 quand on est encore sans connaissance! Oui, parmi tous les événements marquants de l’année écoulée, il y en a un qui m’est resté en travers de la gorge: la «fausse» élection de vous savez qui, chez nos voisins américains.

Et puis, il y a les pertes irremplaçables de tant d’êtres aimés. Pourquoi eux? Où sont-ils passés? Les plus vieux étaient trop jeunes pour partir. Et les plus jeunes, trop prometteurs. Et les autres, tous les autres, trop bons, trop généreux, trop sympathiques, trop tout.

Une chance que j’ai recommencé à croire au paradis. Pas le paradis catholique. Ni le paradis musulman. Ni aucun paradis réservé à un groupe religieux en particulier. Impossible de croire que le Créateur, s’il existe, eut pu concevoir des clos pour séparer croyants, agnostiques et athées de tout acabit.

Non, je crois plutôt qu’après la mort, en arrivant au ciel, on se fait dire: «Par ici le paradis, y a des gougounes à l’entrée, faites comme chez vous. Ici, la joie de l’éternité bat son plein! C’est la fiesta de la liberté! La bamboula du bonheur! Bienvenue dans l’Amourrrrr! Et marshmallows à volonté!»

* * *

Bon, ce n’est que ma vision des choses. La vôtre est probablement aussi bonne que la mienne. C’est ce que j’aime de la vie et des rapports humains: on n’est pas obligé d’avoir raison. Ce n’est pas un sine qua non de l’existence. Lorsqu’on se trompe, il suffit de l’admettre et le tour est joué. En tout cas, c’est ce que je ferais. Mais comme je ne me suis encore jamais trompé de ma vie – juré, promis, craché – ce serait vous mentir que de dire le contraire!

OK, j’avoue, je doute parfois de mes propres affirmations. Et c’est possiblement le dernier doute de cette année 2016 si riche en événements troublants. Rassurez-vous, je n’ai pas l’intention de les énumérer, ces événements, les médias le font déjà très bien, sous forme de rétrospectives censées nous montrer de quoi avait l’air l’humanité ces douze derniers mois.

Prenons, par exemple, les attentats terroristes. Il y en a eu combien selon vous? On ne les compte plus. Des morts dans un marché, dans une discothèque, sur une promenade. Des morts dans la brousse. Des morts par milliers. C’est la faute à Untel. C’est tel groupe qui est responsable. Machin Truc a revendiqué l’attentat. On entend ça presque tous les jours et, avouons-le, on ne sait plus, à la longue, départager les coupables des victimes. On choisit son camp, et on jette l’anathème sur les autres.

Et si je peux m’autoriser une ultime prophétie cette année: j’annonce, sans tambour ni trompette, qu’on en sera aux mêmes conclusions dans douze mois, lorsque nous ferons le tri des événements de l’année 2017.

* * *

Le mot qui me vient en tête pour résumer cette année, si tant est qu’on puisse résumer en un mot autant de grosses folies et de petits bonheurs, c’est le mot «extrême».

Tout m’est apparu extrême en 2016. Extrême bêtise des Américains de choisir un extrémiste pour diriger leur pays et phoquer la planète. Extrême violence des terroristes. Extrême fourberie des États en guerre contre leurs propres peuples. Extrême cupidité des adorateurs du veau d’or financier. Extrême amateurisme des gouvernements qui en sont encore à mentir à leurs citoyens pour remporter in extremis une élection dont ils ne pourront assumer la responsabilité. Inconscience extrêmement toxique des contempteurs de l’environnement qui rient de la Vie en empoisonnant la planète.

Mais aussi: extrême courage du pape François de vouloir sortir l’Église des ornières passéistes où elle s’est empêtrée, ce qui suscite la grogne chez plusieurs de ses confrères évêques et cardinaux. Car l’extrémisme nocif affecte aussi la Curie romaine! Y en a des vieux buckeux, là-dedans!

Et que dire de l’extrême ouverture de Barack Obama en faveur de la liberté des peuples, ce qui lui vaut des inimitiés de la part d’irrédentistes compatriotes adorateurs de l’impérialisme américain extrême.

Sans oublier l’extrême bonté de millions de Terriens capables de se dépouiller de leurs préjugés culturels, politiques, économiques ou sociaux pour tenter d’améliorer le sort extrême des autres, où qu’ils soient, et quels qu’ils soient!

* * *

Oui, l’année 2016 me semble enveloppée dans le grand brouillard des extrêmes.

Nous ne pouvons pas changer ce que fut cette météo extrême de l’an 2016. Mais, c’est plus fort que moi, je ne peux jamais me contenter du pire. Je lui préfère toujours le mieux.

Et c’est pourquoi, à l’aube de la nouvelle année, je formule le vœu que nous trouvions en nous suffisamment de ressources spirituelles et fraternelles pour en faire une année d’apaisement de tout ce qui nous perturbe, individuellement et collectivement.

Car, comme le dit si bien le moine et poète espagnol Luis de León, contemporain de Cervantès: «Être en paix avec soi-même est le plus sûr moyen de commencer à l’être avec les autres.»

Une année neuve se profilant à l’horizon, c’est une année de promesses, pour peu que nous sachions la transformer… en promesses.

Ce sera une année de paix, si c’est à la paix qu’on fait de la place. Ce sera une année d’entraide, si nous la voulons ainsi. Une année de joie, aussi, et de découvertes miraculeuses, de surprises éblouissantes, de mieux-être, de bien commun, de vouloir-vivre… Allez, tous les mots valises sont permis aujourd’hui: nous allons entreprendre le merveilleux voyage d’une nouvelle année, et autant emporter dans ses valises des mots qui donnent des ailes, sinon du cœur au ventre.

Si Dieu me prête vie, je souhaite de tout cœur être du voyage. Me semble qu’on va s’amuser. Oui, on va râler, certains jours, mais on va persévérer le reste du temps, on va s’améliorer, on va croire. Croire en nous, c’est déjà beaucoup.

Et on va, ensemble, souffler très fort en direction du ciel pour faire tomber le brouillard des extrêmes. Promis?

En attendant: Bonne Année!

Han, Madame?