Marijuana: où est l’urgence?

L’année 2017 sera-t-elle l’année de la légalisation de la marijuana pour les personnes âgées de 18 ou de 19 ans au Canada?

Je ne pense pas que notre société soit mûre pour la légalisation de la marijuana. Nous peinons à enseigner correctement la sexualité à nos jeunes, nous commençons tout juste à venir en aide aux jeunes aux prises avec des problèmes de santé mentale, et nous pensons pouvoir maintenant les «éduquer» face à la marijuana ?

Il fut d’abord question de décriminalisation lorsque Justin Trudeau a lancé la marijuana sur l’échiquier politique. Un casier judiciaire, voire une peine d’emprisonnement, pour avoir fumé ou marchandé un peu de marijuana? Cela semble effectivement donner dans le châtiment extrême.

Je ne sais pas à quel moment l’idée de la légalisation l’a emporté sur celle de la décriminalisation. Fut-ce un glissement inévitable? Est-ce l’appât du gain sous forme de taxes, d’entreprises profitables et de plaisirs récréatifs qui nous empêche de voir les problèmes qui risquent de survenir?

J’ai l’impression que l’on s’attarde beaucoup à la mécanique de la légalisation, pas beaucoup à la sémantique. Oui, qu’on le veuille ou non, la légalisation de la marijuana envoie un message. Quel jeune ne voudra pas essayer le plus tôt possible cette substance que bien des adultes consommeront avec plaisir et en toute légalité? À quel âge les jeunes boivent-ils leurs premières boissons alcoolisées? C’est aussi vers cet âge qu’ils voudront consommer de la mari. Et ils feront probablement les deux en même temps.

Est-ce que, comme on semble le laisser croire, la légalisation de la marijuana vient simplement encadrer une pratique existante? Que légale ou pas, les jeunes (13 ans et plus, disons) qui veulent consommer le font déjà? En autres mots, est-ce que l’illégalité de la marijuana n’a plus aucun effet dissuasif?

Il est devenu fort complexe d’élever un enfant de nos jours. Les écueils sont omniprésents, personne ne détient d’instrument magique pour lire le terrain sur lequel on avance. Un peu plus d’analyse et de discussion ne fera pas de tort.