Meilleurs vœux

Bientôt, on sera le 31 décembre. J’ai peine à y croire puisque, depuis juin 2014, toutes mes attentions ont été portées sur 2016, année de commémoration du bicentenaire du retour définitif de Saint-Pierre et Miquelon à la France. À minuit samedi, toute l’équipe de Célébrations 2016 va se trouver tiraillée entre profond soulagement et grande tristesse de voir cette année phare passer à l’histoire.

Personnellement, je peux affirmer que durant les 365 jours qui viennent de s’écouler, mis à part ce rendez-vous hebdomadaire avec vous lecteurs et lectrices, pratiquement toutes mes énergies auront été consacrées à ces célébrations hautes en couleurs, comme peuvent en témoigner les nombreux Acadiens et Acadiennes qui ont fait le déplacement dans l’archipel cet été. D’ailleurs, merci à vous de vous être associés à la fête.

Mon hyperactivité a été l’excuse parfaite pour échapper au chapelet d’ignobles nouvelles de l’année 2016 ou, à tout le moins, pour ne pas m’y attarder. Deux exceptions: l’élection de vous savez qui aux États-Unis, une nouvelle planétaire d’une telle ampleur qu’elle était impossible à occulter, et le carnage en Syrie tout simplement trop atroce pour ne pas s’en affliger.

Le revers de la médaille de toute mon activité débridée, c’est que je n’ai pas eu suffisamment de temps, non plus, pour profiter des beaux et des bons moments! Je retiendrai tout de même l’exploit que fut la tournée française de «l’Acadie un pays qui se raconte» et la nomination au Sénat de l’ami et grand Acadien René Cormier.

Plus près de moi, comme pour vous tous et toutes, il y a eu des moments poignants, des départs, des éloignements, des déceptions et des surprises agréables, bref le lot habituel de chaque année.

Avec l’arrivée du 1er janvier, reviendra pour moi l’incertitude. Que vais-je faire de 2017 maintenant que le défi de l’organisation des célébrations du Bicentenaire dans mon archipel a été relevé? Où vais-je porter mon énergie (car il m’en reste)? Comme on disait autrefois dans les feuilletons publiés dans les journaux: «Suite au prochain numéro».

À vous qui me lisez fidèlement toutes les semaines, je souhaite une nouvelle année heureuse, productive, ouverte sur le monde et ses possibles.