Geneviève Lalonde, athlète de l’année

Oui, il y a eu les Jeux olympiques, mais analyser l’année de Geneviève Lalonde à seulement ça serait réducteur et loin de la vérité. Certes, Rio a été le point culminant d’une saison en crescendo pour la coureuse de steeplechase de Moncton, mais l’avant et l’après pour cette championne sont tout aussi révélateur de son immense talent. C’est donc sans contestation possible, même si d’autres candidats ont connu également une année exceptionnelle, qu’elle obtient donc, pour une deuxième fois de suite, le titre d’athlète de l’année selon l’équipe éditoriale sportive de l’Acadie Nouvelle.

Nous avons parlé à 85 reprises de Geneviève Lalonde dans nos pages en 2016. C’est plus d’une fois par semaine, ça.

Son parcours semblait tout tracé vers ce grand rendez-vous international dès 2015 d’ailleurs, quand elle est devenue une sérieuse candidate pour faire partie de l’équipe canadienne olympique à la suite de sa médaille de bronze aux Jeux panaméricains présentés à Toronto et à sa participation au Championnat du monde d’athlétisme, à Beijing, en Chine (19e position).

Dès la fin janvier, elle établit un record personnel sur la distance du mille à New York. À la mi-février, elle affiche ses couleurs au 3000 mètres steeplechase à Seattle, sans oublier un excellent chrono de 9m38s88c sur cette distance à Palo Alto, en Californie.

À la fin de mai, Lalonde est en pleine forme et elle bat le record canadien du 3000m steeple pendant une rencontre en Oregon, en 9m32s17c.

Tout juste avant les épreuves de sélection visant à identifier les membres de la formation canadienne olympique d’athlétisme, Geneviève affirme que c’est dans la poche à 99%. Elle avait raison. Même si elle a terminé en troisième place à Edmonton à la mi-juillet, elle reçoit l’appel tant attendu, devenant du coup le premier athlète acadien à prendre part aux Jeux depuis le lanceur de baseball Rhéal Cormier, à Pékin en 2008.

Mais c’est également 16 ans après qu’un de ses mentors, Joël Bourgeois, ait pris le départ de la même épreuve aux Jeux de Sydney, en Australie.

Geneviève Lalonde n’a pas vu ce grand rendez-vous planétaire comme une fin, mais bien comme un autre départ, a-t-elle expliqué au collègue Stéphane Paquette au lendemain de cette grande nouvelle.

«Quand on est jeune, on voit les Jeux olympiques comme le but ultime. Pour moi, c’est une autre étape dans ma longue carrière. Je vais y mettre le travail de toute façon parce que j’adore courir. Mais de voir que j’ai une autre récompense comme ça, c’est une autre belle étape de ma vie», a expliqué celle qui poursuit sa maîtrise en sciences de l’environnement à l’Université de Guelph.

À Rio, elle n’a pas fait que de la figuration. Le 13 août, Geneviève a réussi à se qualifier pour la finale en obtenant le 14e meilleur chrono en qualifications avec rien de moins qu’un record canadien en 9m30s24c.

Ensuite, le 15 août, jour de la fête nationale des Acadiens, elle termine en 16e place en 9m41s88c, combattant non seulement la chaleur mais aussi une course stratégique de la part des meneuses.

«Quel honneur de courir parmi les étoiles. Un 15 août, incroyable! Merci à tous les gens qui m’ont aidé à suivre ce chemin!», a écrit l’olympienne sur Twitter.

«Nous venons tout juste de faire notre petite graffignure sur la scène internationale», a-t-elle admis par la suite, quelques heures après avoir obtenu les titres d’athlète féminine de l’année de Sport NB (un septième en carrière, un record) et d’Athlétisme NB, à la fin de novembre.

«Chaque course que je fais, j’imagine une foule de personnes derrière moi. J’étais seule à mes débuts dans la course, mais à force de rencontrer des gens la foule derrière moi s’est agrandie. Et sérieusement, quelle équipe pourrait bien être meilleure que celle avec des Acadiens et des Néo-Brunswickois? Les gens de chez nous ont à coeur notre patrie, avec son histoire et sa culture si riche», a raconté avec émotion la sympathique athlète âgée de 25 ans.

Elle a déjà hâte de voir la suite, a-t-elle avoué. Nous aussi.

D’autres candidats

Mais 2016 n’a pas été que l’année de Geneviève Lalonde. De nombreux Acadiens ont su s’illustrer sur la scène sportive. Nous en avons également retenu trois qui sortent du lot.

Il y a d’abord Philippe Myers.

Le Dieppois a connu une année exceptionnelle au hockey. Il a d’abord été la pierre angulaire de la défensive des Huskies de Rouyn-Noranda qui ont remporté la Coupe du Président dans les séries éliminatoires de la LHJMQ avant de se présenter, gonflé à bloc, au prestigieux tournoi de la coupe Memorial.

Myers a même pu prendre part à la finale, mais c’est blessé à une hanche à mi-chemin dans la rencontre qu’il a été forcé de regarder, assis au banc des joueurs, les Knights de London l’emporter 3 à 2 en prolongation.

Après un été où il a pu se remettre de ses blessures, Myers a pris part au camp d’entraînement des Flyers de Philadelphie, l’équipe de la LNH avec qui il a signé un contrat en 2015 sans même avoir été repêché, et il a joué dans trois matchs préparatoires, s’attirant les éloges de la direction.

Cet automne, en plus d’aider les Huskies à être une des meilleures formations du circuit Courteau, Équipe Canada junior lui a ouvert toutes grandes ses portes. Il n’allait pas rater cette chance.

Un autre qui a étonné par ses nombreuses prouesses est le triathlète Lee Roy, de Bathurst. Il a connu rien de moins qu’une saison incROYable.

Huit podiums en huit triathlons, dont sept sur la plus haute marche. À 34 ans, alors qu’il ne pratique cette discipline que depuis trois ans et que ses meilleures années sont devant lui.

À cela s’ajoute également une saison parfaite en course à pied, avec cinq victoires au Demi-marathon de l’Acadie, à Tracadie, en plus de triomphes au 10 km de Tracadie, au 10 km de Caraquet (avec un record) et l’épreuve de 5 km du 10 km Chaleur.

Enfin, que dire de la judoka de Saint-Quentin, Ariane Levesque. À seulement 14 ans, elle brille sur toutes les tribunes.

Même si elle s’entraîne dorénavant avec un club du Québec, la jeune femme a poursuivi sur sa lancée de 2015, en étant choisie l’athlète féminine par excellence au pays dans la catégorie U-16.

Celle qui fait maintenant partie de l’équipe nationale de développement a également appris qu’elle figurait au 52e rang mondial chez les femmes dans la division U-18.