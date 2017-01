Entre surface et profondeur du temps

Je capote, comme dirait l’autre.

Il arrive que je me réveille au milieu de la nuit et, plutôt que de poiroter au lit l’esprit alerte, je descende passer du temps en bas, le plus souvent pour lire.

On m’avait donné récemment l’exemplaire de la revue les inRocKuptibles montrant Dylan et Cohen en couverture. Les inRocKuptibles est une revue culturelle hebdomadaire, principalement axée sur la musique, mais pas seulement, un genre de Rolling Stone à la française, disons. Je connaissais son existence, mais je ne la lis pas.

Par cette nuit de sommeil interrompu, je ramasse donc ce magazine que je n’avais pas encore regardé, me mets à tourner les pages. Je lis tous les titres, quelques articles en tout ou en partie, et me rends ainsi jusqu’à la fin puis retourne me coucher.

Le lendemain, je réalise que tous les artistes et événements mentionnés dans cette revue – sauf Dylan, Cohen et Vincent Delerm – me sont inconnus. D’un couvert à l’autre, cela fait 100 pages d’inculture ! Je suis en état de choc.

La semaine suivante, autre nuit de sommeil léger, même routine. Au lieu de lire, j’opte cette fois de regarder une émission Des racines et des ailes (TV5) que j’avais enregistrée à tout hasard au cours de l’automne et qui porte en gros sur la Vendée et le pays nantais.

Je pèse sur le piton et suis immédiatement emportée dans un pays de rêve, où tout me paraît nouveau et sublime. Je suis fascinée par autant de beauté – beauté tantôt sauvage, tantôt cultivée – dans un seul petit coin de France où je n’aurais jamais pensé mettre les pieds. Je me recouche à la fois exaltée par ce que j’ai vu, mais inquiète aussi de tout ce dont je suis passé à côté, aveuglément.

Ces deux petites expériences nocturnes me causent à la fois détresse et excitation. Je me savais un peu déconnectée, mais, à ce point? Et puis, ce régime de canaux aménagé par des moines du 12e siècle, que les gens du pays continuent d’entretenir parce que… parce que… du temps en profondeur qui bouleverse.

Est-ce cela, nager entre deux eaux?